تقارير: ريال مدريد يدخل سباق الأندية الراغبة في ضم لاوتارو مارتينيز

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي ريال مدريد ضمن سباق الأندية الراغبة في ضم لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي.

ووفقا لما ذكرته شبكة ”توتو ميركاتو“ الإيطالية، فإن هناك رغبة من قبل ريال مدريد لضم مارتينيز، بعدما شهد مستواه تطورا كبيرا تحت قيادة المدرب، أنطونيو كونتي.

ويعد لاوتارو هدفا للعديد من الأندية بعيدا عن ريال مدريد، وأهمها: برشلونة، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

دخول ريال مدريد الصراع يزيد من شدة المنافسة، ويجعل الصفقة أكثر صعوبة على الرغم من وجود شرط جزائي في عقد لاوتارو للأندية من خارج الدوري الإيطالي بقيمة 111 مليون يورو.

يذكر أن إنتر ميلان يعمل في الوقت الحالي على تجديد عقد لاوتارو مارتينيز، من خلال التواصل مع وكلائه حتى يتصدى لمحاولات الأندية الراغبة في التعاقد مع الأرجنتيني.

وكان اللاعب علق على اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد معه وإمكانية انضمامه للفريق الكتالوني.

وارتبط لاوتارو باهتمام البارسا الراغب في تعزيز هجومه بمهاجم مميز، ليكون خليفه للأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم الفريق الحالي.

وقال لاوتارو في تصريحاته لقناة ”سكاي سبورت إيطاليا“، بشأن اهتمام برشلونة: ”أبذل قصارى جهدي في إنتر، أنا أركز فقط على إعطاء كل ما لدي في الملعب“.

وأضاف: ”أنا سعيد في إنتر، أحاول أن أعمل بجد وأن أبقى مركزا، هذا هو هدفي مع هذا النادي“.

وكان بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، قال في تصريحات لشبكة ”سبورت ميدياست“الإيطالية، إن الإنتر لا يحتاج لبيع أي لاعب خلال الوقت الحالي، مؤكدا أن النادي يسعى للنمو والتطوير مع المجموعة المتواجدة حاليا.

وعن مستقبل الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز، أشار: ”سنكون سعداء إذا بقي مارتينيز، وسنقيم الموقف إذا أراد الرحيل، نحن على اتصال دائم معه في الوقت الحالي“.