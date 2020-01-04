جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على خيتافي (صورة)

اعتلى فريق ريال مدريد، يوم السبت، قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة.

وتغلب ريال مدريد على مضيفه خيتافي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 19 للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 40 نقطة في القمة مؤقتًا، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 30 نقطة في المركز السابع.

تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، إلى أن جاءت الدقيقة 34 لتشهد الهدف الأول للريال بالنيران الصديقة عن طريق دافيد سوريا بالخطأ في مرماه.

وفي شوط المباراة الثاني، بحث لاعبو خيتافي بشتى الطرق عن فرصة إدراك التعادل، لكن أضاف الفرنسي رافائيل فاران الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وتوالت الفرص الضائعة واحدة تلو الأخرى من جانب لاعبي الفريقين إلى أن جاءت الدقيقة 94 لتشهد الهدف الثالث عبر الكرواتي لوكا مودريتش، ليخرج ريال مدريد فائزًا باللقاء.