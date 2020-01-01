ريال مدريد يخطط لاستعادة أوديغارد قبل نهاية عقده مع سوسيداد

يأمل ريال سوسيداد الإبقاء على مارتن أوديغارد، لاعب الوسط النرويجي المعار من ريال مدريد الذي يريد استعادته في 30 يونيو/حزيران المقبل.

ولا يتضمن عقد الاستعارة أي عقوبة على ريال مدريد في حال عدم استمرار اللاعب لمدة عام آخر في ظل تألقه مع ريال سوسيداد هذا الموسم.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن تألق لاعب الوسط النرويجي مع ريال سوسيداد وضعه في دائرة الضوء من ريال مدريد للموسم المقبل.

ويتردد في سانتياغو برنابيو حاليا أن النادي الملكي يريد استعادة أوديغارد قبل عام من انتهاء مهمته في ريال سوسيداد والتي تستمر رسميا لمدة موسمين حتى يونيو/حزيران 2021.

ووفقا لبرنامج ‘El Partidazo de COPE’ الإذاعي فإن العقد الذي وقعه الناديان في يوليو/تموز الماضي، لا يتضمن فرض عقوبة اقتصادية في حال استعاد ريال مدريد الدولي النرويجي قبل انتهاء عقده. وبالتالي فإن الكرة الآن في ملعب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

قرار العودة

وحتى الآن لم يتخذ زيدان أي قرار بشأن أوديغارد وما إذا كان يريد استعادته بالفعل قبل موعد انتهاء عقده، لكن النادي لا يبدو متعجلا في اتخاذ القرار ويترقب أداء أوديغارد حتى نهاية الموسم، وما إذا كان سيواصل تألقه مع سوسيداد خلال الشهور المقبلة.

وسيفكر ريال مدريد في استعادة اللاعب الشاب مبكرا في حال ضمان مشاركته مع النادي الملكي ولو لدقائق، لأنهم لا يريدون إبطاء تطوره.

ولم تبدأ الاتصالات مع ريال سوسيداد حتى الآن، خاصة أن سوسيداد يرفض التفريط بلاعب الوسط المهاري قبل نهاية عقده.

وقال جوكين ابيرباي، رئيس ريال سوسيداد، في مقابلة مع ‘دياريو فاسكو’، إنه لن يستغني عن لاعب خط الوسط قبل الموسم المقبل.

وأضاف ”إذا رأى أوديغارد أن أمامه مجالا للتطور، أعتقد أنه سيبقى في الواقع عاما آخر“.

ومن انضمامه إلى ريال مدريد في 2015 وعمره 16 عاما انتقل أوديغارد إلى هيرفين وفيتيس الهولنديين على سبيل الإعارة والآن يلعب في ريال سوسيداد بعد غيابه عن المباريات في ريال مدريد، إذ خاص مباراة واحدة في الدوري ومثلها في الكأس.

واضطر لاعب الوسط النرويجي للرحيل بعيدا عن سانتياغو بيرنابيو، مدركا أنه ليس لديه مكان في الفريق الأول.

وفي عمر 21 عاما، بات يلعب دورا كبيرا في ريال سوسيداد حيث شارك في 16 مباراة في الدوري وسجل أربعة أهداف منذ بداية هذا الموسم.