ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا لحسم صفقة نجم لاتسيو الإيطالي

تواصل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني التجهيز مبكرًا لدخول سوق الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري بكل قوة، لتدعيم العديد من المراكز داخل الفريق.

ويولي الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرينغي أولوية واضحة لدعم خط وسط الفريق بلاعب أو أكثر في الصيف المقبل، مع تراجع أداء الدولي الكرواتي لوكا مودريتش نجم الفريق.

عرض ضخم

قالت صحيفة ”دون بالون“ الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد معجب بما يقدمه النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش لاعب وسط فريق لاتسيو الإيطالي.

ويجهز النادي الملكي عرضًا ضخمًا للتعاقد مع ميلينكوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الحالي.

ويخطط ريال مدريد لتقديم عرض تبلغ قيمته 105 ملايين يورو لحسم صفقة نجم لاتسيو.

بديل بوغبا

وأوضحت صحيفة ”كورييري ديلو سبورت“ الإيطالية أن ريال مدريد حول تركيزه في الوقت الحالي لضم ميلينكوفيتش، في ظل المصاعب التي تواجهها صفقة بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقديم عرض للاعب لاتسيو يعني استبعاد فرضية استقدام بول بوغبا في الوقت الحالي.

وجذب أداء ميلينكوفيتش خلال الموسم الجاري أنظار العديد من الأندية الأوروبية، نظرًا للمستوى الذي يقدمه رفقة فريقه لاتسيو تحت قيادة سيموني إنزاغي.

وأكد النجم الصربي أنه يركز في الوقت الحالي على ما يقدمه مع فريقه لاتسيو، مفضلًا تأجيل الحديث عن الانتقالات، حتى الصيف المقبل.

جنون بيريز

وذكرت ”كورييري ديلو سبورت“ أن فلورنتينو بيريز مستعد لتقديم عرض جنوني لإقناع لاتسيو بالتخلي عن ميلينكوفيتش.

ورفض كلاوديو لوتيتو رئيس نادي العاصمة الإيطالية أكثر من عرض لضم اللاعب الصربي قبل موسمين.

وعلق لوتيتو على العروض المقدمة وقتها بأن قيمة انتقال ميلينكوفيتش ستتجاوز قيمة انتقال بول بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد.

ويستمر عقد ميلينكوفيتش مع لاتسيو حتى عام 2024، وهو ما يمنح مسؤولي نادي العاصمة الإيطالية المزيد من الهدوء في الوقت الحالي.