صور.. رونالدو اللاعب المثالي وميسي الأفضل

أعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم عن جوائزه للموسم الماضي خلال حفل أقيم في مدينة مدريد وشهد حضور مكثف للاعبين والمدربين ورؤساء الفرق، وسيطر خلاله فريق ريال مدريد على الجوائز عبر فوزه بخمسة منها.

وتجنب الإتحاد الإسباني الدخول في الجدل القائم بين النجمين الأهم في الدوري الإسباني والعالم حين اختار البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب المثالي في الدوري الإسباني والأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب الأفضل.

وتعتبر جائزة اللاعب المثالي الأهم في لائحة الجوائز لكونها لا تعتمد على اختيارات بشرية بل علمية من خلال معطيات رقمية يقدمها كل لاعب على أرضية الملعب طيلة السنة وتوج بها البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما صوت المدربون وعمداء الفرق لفائدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فاز بلقب أحسن لاعب في الليغا.

وفاز مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس بجائزة أفضل مدافع، فيما حصد متوسط الميدان الشاب أسير إيراماندي القادم من ريال سوسيداد للقلعة البيضاء جائزتين وهما أحسن لاعب وسط مدافع وأحسن لاعب صاعد.

وفاز أندرياس إنييستا بجائزة أحسن وسط مهاجم، كما توج ليونيل ميسي بجائزة ثانية هي لقب هداف الدوري الإسباني.

وحاز الحارس القديس إيكر كاسياس على جائزة الروح الرياضية، فيما ذهبت نفس الجائزة على صعيد الفرق لأتليتيك بلباو.

ولم يخرج أتلتيكو مدريد خاوي الوفاض وفاز مدربه ديغو سيموني بجائزة أحسن مدرب في السنة ، كما فاز حارسه البلجيكي تيبو كورتوا بجائزة أحسن حارس.