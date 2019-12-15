نادي برشلونة يزاحم ريال مدريد على دوني فان دي بيك نجم أياكس

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن مبعوثين من برشلونة زاروا مؤخرًا أياكس الهولندي للاستفسار عن إمكانية ضم نجم وسطه، الدولي الهولندي دوني فان دي بيك البالغ 22 عامًا.

وليست هذه المرة الأولى الذي يسعى برشلونة نحو النجم الشاب بعد تألقه الموسم الماضي رفقة أياكس في دوري أبطال أوروبا فقد حاول ضمه في الصيف الماضي لكن غريمه ريال مدريد كان يملك أسبقية في التعاقد معه، رغم عدم إتمام الصفقة.

وحاول ريال مدريد ضم فان دي بيك الصيف الماضي وتحدث اللاعب ومصادر إعلامية عن وجود مفاوضات واتفاق مبدئي لكن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي أجّل الصفقة لأنه يرغب في ضم مواطنه بول بوغبا من مانشستر يونايتد.

ونجح أياكس في الحفاظ على نجمه لموسم آخر لكن عدة تقارير إعلامية تؤكد رحيله في الصيف المقبل نحو الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة ”سبورت“ فإن برشلونة يعي جيدًا أن غريمه ريال مدريد يملك أسبقية في التعاقد مع الدولي الهولندي الشاب دوني فان دي بيك، لكنه يعرف أن الصفقة لم تتم ويحاول أن يستغل أي تعثر فيها لضم اللاعب.

ويملك برشلونة علاقات جيدة مع فريق أياكس الهولندي وتمكن من ضم فرينكي دي يونغ الصيف الماضي لكنه فشل في ضم المدافع ماتياس دي ليخت الذي فضّل الرحيل نحو يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب الصحيفة فإن برشلونة سيطلب من مارك أوفرمارس لاعبه السابق والمدير الرياضي لأياكس بعض الوقت لحسم الصفقة حال عدم تقديم ريال مدريد عرضًا لضمه حيث يطالب الفريق الهولندي بمبلغ يتراوح ما بين 50 و60 مليون يورو.

ولن يكون دوني فان دي بيك الوحيد الذي سيدخل الغريمان التنافس من أجل ضمه فقد ربطتهم التقارير الإعلامية بعدة لاعبين آخرهم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ نجم آرسنال وجادون سانشو نجم بروسيا دورتموند ورحيم سترلينغ نجم مانشستر سيتي.