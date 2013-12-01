هاتريك بيل تقود ريال مدريد للفوز في غياب رونالدو

أحرز جاريث بيل أول ثلاثية له منذ انضمامه الى ريال مدريد في غياب كريستيانو رونالدو للاصابة ليقوده لانتصار سهل 4-0 على ريال بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم السبت.

وقلص ريال مدريد الفارق مع الصدارة التي يتقاسمها برشلونة حامل اللقب واتليتيكو مدريد إلى ثلاث نقاط بعدما أصبح رصيده 37 نقطة من 15 مباراة.

ويستطيع الفريق الكتالوني توسيع الفارق إلى ثلاث نقاط مع اتليتيكو إذا فاز خارج ملعبه على اتليتيك بيلباو الأحد بدون مهاجمه ليونيل ميسي وحارس مرماه فيكتور فالديس المصابين.

وغاب رونالدو عن ريال للمباراة الثانية على التوالي بسبب اصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكن المشجعين لم يشعروا بتأثير غياب مهاجم البرتغال في ظل تألق الجناح الويلزي أغلى لاعب كرة القدم في العالم.

وافتتح بيل ثلاثيته في الدقيقة 33 قبل أن يضاعف كريم بنزيمة مهاجم فرنسا النتيجة بعد ثلاث دقائق أخرى.

وعزز بيل تقدم ريال في الدقيقة 64 واختتم رباعية فريقه قبل دقيقة واحدة على النهاية باستاد سانتياجو برنابيو.

وكان بطل العالم في الشطرنج قد افتتح المباراة بتسديد ضربة البداية، احتفالاً بعيد ميلاده الـ 23، ويعد كارلسن من عشاق ريال مدريد، لذا لا يحب لقبه "ميسي الشطرنج"، ويحبذ مقارنته بنجوم الميرينجي.

وفي وقت سابق اليوم تقاسم اتليتيكو صدارة الترتيب مع برشلونة برصيد 40 نقطة لكل منهما بعد فوزه على مضيفه ايلتشي 2-0.

وسجل كوكي الهدف الأول لاتليتيكو في الدقيقة 63 وأضاف دييجو كوستا العائد بعد التعافي من الإصابة الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وقال دييجو سيميوني مدرب اتليتيكو في مؤتمر صحفي "نحتاج إلى مواصلة اللعب بنفس النهج وأن نتحلى بالواقعية."

وفي مباراة اخرى اقيمت اليوم فاز سيلتا فيجو على الميريا 3-1.