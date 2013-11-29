صور.. أغلى لاعبان في العالم يركبان سيارات مجانية

بيل ورونالدو يكسبان أسبوعياً 600 ألف جنيه استرليني، ومع ذلك حصلا مع باقي زملائهما على سيارة "أودي" مجانية لكل واحد كهدية من الشركة الألمانية الراعية للنادي الملكي.

فكل من نجوم الفريق رونالدو وبيل وراموس وغيرهم قد حصلوا جميعاً على سيارة أودي RS6 أو أودي Q7، وذلك في يوم دعائي في العاصمة الإسبانية بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وأشارت صحيفة "دايلي ميل" إلى أن رونالدو وبيل إرتديا قميصاً مرسوماً عليه شعار النادي وشركة "أودي" الألمانية العريقة لصناعة السيارات الفارهة قبل أن يركبا سياراتهما.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق أن رونالدو تعافى من إصابة تعرض لها في ساقه الأسبوع الماضي، لكنه لن يخاطر بإشراكه ضد بلد الوليد في الدوري المحلي السبت.

ولن يتمكن رونالدو أيضاً من المشاركة في دور الستة عشر من كأس أسبانيا منتصف الأسبوع المقبل نظراً لإيقافه، وبذلك سيكون أمامه أسبوعان للتعافي واسترجاع عافيته جراء المباريات المتواصلة، فيما سيكون بيل حاضراً أمام بلد الوليد.