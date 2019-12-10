سولشاير يستهدف ضم نجم أتلتيكو مدريد الإسباني إلى صفوف مانشستر يونايتد

تواصل إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي التحضير لدخول سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بكل قوة؛ لتدعيم صفوف الفريق.

ويركز مانشستر يونايتد على تدعيم مراكز الوسط والهجوم، في ظل الرحيل المتوقع للفرنسي بول بوغبا، بجانب الإخفاق في تعويض رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز مهاجميْ الفريق إلى إنترميلان في الصيف الماضي.

اسم جديد

وقالت صحيفة ”مترو“ البريطانية نقلًا عن تقارير إسبانية: إن مانشستر يونايتد يجهز عرضًا لضم الدولي الإسباني ساؤول نيجويز نجم فريق أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وارتبط اسم اليونايتد كثيرًا كوجهة محتملة لساؤول الذي لعب دورًا محوريًا في تشكيل الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد.

ووفقًا لصحيفة ”آس“ الإسبانية، استعاد مانشستر يونايتد اهتمامه القديم بضم ساؤول نجويز، ويتصدر النجم الإسباني حاليًا قائمة اهتمامات اولي غونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر.

خطة أتلتيكو مدريد

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن أتلتيكو مدريد يسعي مبدئيًا لبيع لاعبه الفرنسي توماس ليمار، للحصول على مقابل مادي يساعده في التعاقد مع مهاجم جديد للفريق.

وأضافت أنه في حال عدم وصول عرض جيد لتوماس ليمار، فسيلجأ أتلتيكو مدريد لبيع ساؤول نجويز بدلًا منه.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان مستعدًا لحسم صفقة ساؤول خلال الصيف الماضي مقابل 150 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نادي العاصمة الإسبانية، وهو ما لم يحدث بعد توقف صفقة انتقال بول بوغبا إلى ريال مدريد.

صفقات متعددة

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن مانشستر يونايتد مستعد للتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية؛ لمنح مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير فرصة تعزيز صفوف الفريق؛ من أجل التنافس بقوة في النصف الثاني من الموسم ليكون الفريق بين الأربعة الكبار.

ويضع سولشاير الثلاثي النرويجي إيرلينغ هالاند والإنجليزي جيمس ماديسون والدنماركي كريستيان إريكسن كأهداف في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعتبر المهاجم النرويجي لفريق سالزبورغ النمساوي هدفًا لعدة فرق أوروبية كبرى.

وذكرت تقارير إعلامية أنه يملك شرطًا جزائيًا في عقده يسمح له بالرحيل في كانون الثاني/يناير المقبل مقابل 20 مليون يورو.

بينما يحتاج مانشستر يونايتد لتقديم عرض يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني لإقناع ليستر سيتي بالتخلي عن نجمه جيمس ماديسون، الذي يقود الفريق بشكل جيد هذا الموسم نحو المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول.

ويبقى كريستيان إريكسن متوسط ميدان توتنهام الهدف الثالث للمدرب سولشاير لتعزيز وسط ميدانه، وهدفًا سهلًا لو وافق على الرحيل والبقاء في إنجلترا.

القوة الضاربة

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد كشف عن توقعه بعودة اللاعبين المصابين لصفوف الفريق قبل نهاية الشهر الجاري.

ويغيب الرباعي بول بوغبا وايريك بايلي وديوجو دالوت وسكوت ماكتومناي عن صفوف اليونايتد منذ فترة طويلة بسبب الإصابات.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية أبرزتها ”ديلي ميل“: ”آمل أننا سنتمكن من استعادة اللاعبين المصابين قبل نهاية العام الحالي“.

ويغيب الإيفواري الدولي إيريك بايلي عن صفوف مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الجاري بسبب إصابته في الركبة، بينما يغيب بول بوغبا عن الفريق منذ سبتمبر الماضي بعد الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم.

كما يغيب ديوجو دالوت عن الفريق بسبب إصابة عضلية في الفخذ، في حين يعاني ماكتوميناي من إصابة في الكاحل.

وينتظر سولشاير عودة لاعبيه المصابين واكتمال صفوف الفريق الذي سيمثل دفعة قوية فيما تبقى من مباريات هذا الموسم.