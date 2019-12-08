خواكين يدخل التاريخ كأكبر لاعب سنًا يسجل ”هاتريك“ بالدوري الإسباني

دخل خواكين سانشيز قائد ريال بيتيس التاريخ اليوم الأحد عندما سجل ثلاثة أهداف ”هاتريك“ في مرمى أتليتيك بيلباو ليصبح أكبر لاعب سنًا يسجل ثلاثية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ومنح لاعب الوسط البالغ عمره 38 عامًا، الذي يخوض فترته الثانية مع بيتيس الذي نشأ بين صفوفه، التقدم لفريقه أمام أتليتيك بيلباو بعد دقيقتين من البداية قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 11.

وجعل خواكين النتيجة 3-صفر بتسديدة مباشرة رائعة في الدقيقة 20 ليتجاوز الراحل ألفريدو دي ستيفانو كأكبر لاعب سنًا يسجل ثلاثية في الدوري عام 1964 عندما كان عمره 37 عامًا.

وقلّص إيناكي وليامز الفارق للضيوف عبر ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.