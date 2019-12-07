هل أفلت فينسيوس جونيور من الطرد خلال مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول؟

تمكن ريال مدريد من الفوز على إسبانيول بنتيجة 2-0، لينتزع صدارة ترتيب الدوري الإسباني ”مؤقتًا“.

واهتمت الصحافة الإسبانية بتدخل البرازيلي فينسيوس جونيور ضد لاعب إسبانيول دافيد لويز في الدقيقة 39، واعتبرت أن خايمي لاتري، حكم اللقاء، تغاضى عن منحه البطاقة الصفراء الثانية، والتي كانت تعني طرده لكونه حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 17 لتدخله على الحارس دييغو لوبيز.

واعتبرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن إسبانيول تعرض للسرقة حين رفض حكم اللقاء طرد مهاجم ريال مدريد، رغم كون التدخل كان يستحق بطاقة حمراء مباشرة حسب رأيها.

لكن الحكم الدولي الإسباني السابق إدواردو إيتو رالدي، محلل التحكيم في صحيفة ”آس“، اعتبر أن اللاعب كان يستحق بطاقة صفراء، والتي ستؤدي لطرده، وأكد أن الحكم اعتبر التدخل انزلاقًا من اللاعب غير متعمد، لكن الحكم السابق أكد أن فينسيوس جونيور لا يستحق البطاقة الصفراء الأولى بعد تدخله على الحارس دييغو لوبيز.

وأكد الحكم الدولي السابق أن فينسيوس تدخل من أجل الكرة التي لم تكن في ملكية حارس إسبانيول، وأن الاصطدام كان بمثابة صراع على الكرة ولا يستحق بطاقة صفراء.

بنزيما يعزز صدارته لترتيب هدافي الدوري الإسباني

من جهة أخرى، عزز الفرنسي كريم بنزيما صدارته لترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد تسجيله الهدف الثاني في اللقاء رافعًا رصيده للهدف رقم 11 مقابل 9 أهداف للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، والذي يلعب، مساء اليوم، ضد ريال مايوركا.

ويحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين كل من لوكاس بيريز مهاجم ديبورتيفو ألافيس وجيرارد مورينو مهاجم فياريال ولورينزو مورن مهاجم ريال بيتيس.

ويحتل بنزيما رفقة ليونيل ميسي المركز الأول في قائمة التمريرات الحاسمة برصيد 5 تمريرات حاسمة.