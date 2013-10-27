صور.. كارلو أنشيلوتي يقتل كرستيانو رونالدو

رغم كل محاولات البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال اللقاء ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض، إلا أن الإستراتيجية الهجومية التي لعب بها أنشيلوتي، وعدم وجود عمق هجومي قبل نزول بنزيمة ساعدت على قتل المهارات والخطورة الواضحة لرونالدو.

ورغم قيام فالديز حارس برشلونة بإنقاذ تسديدتين، كما أنه صنع الهدف الوحيد للميرينجي، الذي اعتمد على مهارته الفردية وسرعته وتسديداته المتقنة، ولكنها لم تشفع له وسط عدم وجود من يساعده في إيصاله لمنطقة الجزاء، وخاصة في الشوط الأول.

وانتظر الكثيرون أغلى لاعب في العالم غاريث بيل، في أول كلاسيكو بالكامب نو، ولكنه لم يقدم أوراق مهارته التي كانت كفيلة بإعتماده لدى جمهور الملكي، وحتى خروجه في الدقيقة 61 لم يستطع لعب أي كرة، علقت بأذهان الجماهير، وبات أشبه بإبن سبعة أشهر الذي لم ينضج بعد ولم يعرف طريقه للمرمى.