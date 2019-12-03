بيكيه يرد على تقارير اقتراب اعتزاله وانشغاله بالتنس عن كرة القدم

أصر جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، على أنه يركز 100% في كرة القدم ويريد الاستمرار في الملاعب لسنوات ”طالما يستجيب الرأس والسَّاقان“، مؤكدًا أن تنظيم شركته لكأس ديفيز لم يشغله عن كرة القدم.

وقال بيكيه خلال تتويجه بجائزة أفضل لاعب كتالوني خلال حفل أقيم في الإقليم الإسبانية، مساء الثلاثاء، إنه ليس لديه أي خطط للاعتزال حاليًا“.

ووصل بيكيه إلى مقر الحفل قبل وقت كافٍ لاستلام الجائزة، قادمًا من رحلة في لندن حيث عُرض فيلم تسجيلي لأفضل لقطاته في الملاعب، وتسلّم الجائزة من رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، ورئيس الاتحاد الكتالوني غوان سوتيراس.

واعتذر بيكيه بسبب الملابس العادية التي كان يرتديها بدلًا من ارتداء بدلة نظرًا لأنه كان قادمًا من المطار مباشرة، قائلًا:“فخور بالجائزة، وأشكر زملائي والنادي، وبدونهم لم أكن هنا، وأتمنى أن يتواصل النجاح خلال العام“.

وأكد بيكيه أنه لن يغير رأيه في الاعتزال بقميص برشلونة، موضحًا:“طالما أستمتع بكرة القدم، سأحلم في البقاء في برشلونة وكل يوم أذهب فيه بسيارتي إلى كامب نو هو حلم بالنسبة لي، وطالما استجاب الرأس والسَّاقان، لماذا لا أواصل مسيرتي“.

تغيير الأولويات

وفي رده على تغيير أولوياته مؤخرًا رد بيكيه من خلال تصريحات نشرتها صحيفة ”سبورت“ الكتالونية:“أولويتي هي كرة القدم، وكرة القدم، وكرة القدم، ويبدو أنني قد انصرف انتباهي إلى كأس ديفيز، لكن هذه الجائزة هي لكل شيء عملت فيه العام الماضي، وستكون هذه هي نفسها، وقد تتحول الأمور إلى الأفضل أو الأسوأ، لكن حب هذا القميص مقدّس، وسيظل حتى يوم الاعتزال ، والرغبة في الاستمرار ستظل لسنوات أخرى“.

ولعب بيكيه دورًا في التغييرات التي طرأت على كأس ديفيز للتنس عبر شركته كوزموس للاستثمار والتي ستدفع 3 مليارات دولار على مدار 25 عامًا للبطولة.

ووصفت النسخة الأولى من كأس ديفيز المعدلة التي تضم 18 منتخبًا في مدريد، التي ستستضيف نسخة العام المقبل أيضًا، بأنها ناجحة على الرغم من المعاناة لجذب الجماهير، ومشاكل جدول المباريات مما أدى إلى استمرار بعض المواجهات حتى ساعات متأخرة من فجر اليوم التالي.

وضخت مجموعة كوزموس للاستثمارات 3 مليارات دولار على مدار 25 عامًا وهي الأموال التي قال الاتحاد الدولي للعبة إنها ستسهم بشكل كبير بتطوير اللعبة في الدول النامية وزيادة شعبيتها بين قطاع أكبر من الجماهير.