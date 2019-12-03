ريال مدريد يستهدف مدافع وستهام يونايتد بعد إعجاب زيدان به

قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن اهتمام الفرنسي زين الدين زيدان بتعزيز صفوف ريال مدريد بصفقات جديدة لا يتوقف فقط على النجوم البارزين أمثال كيليان مبابي، مهاجم وهداف باريس سان جيرمان، وبول بوغبا نجم مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن تدعيم خط دفاع ريال مدريد يمثل أيضًا أولوية عند إدارة ريال مدريد والمدرب زيدان، في ظل تقدم القائد سيرخيو راموس في العمر، واقتراب نهاية مشواره الكروي، حيث يبلغ حاليًا 33 عامًا، وضرورة التعاقد مع مدافع صلب ليكون إضافة إلى جوار الفرنسي رافائيل فاران والبرازيلي إدير ميليتاو.

صفقة فرنسية من البريمييرليغ

وأضافت: ”يرغب زيدان في التعاقد مع عيسى ديوب، مدافع نادي وستهام يونايتد الإنجليزي، بعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب رفقة فريقه في البريمييرليغ، كما أنه أحد المواهب الواعدة على الصعيد الدفاعي في القارة الأوروبية“.

وقالت: ”ريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يرغب في ضم ديوب، 22 عامًا، حيث يريد مانشستر يونايتد ضم اللاعب إلى صفوفه في أقرب فرصة ممكنة، خاصة أن مسؤولي وستهام لن يعارضوا بيع اللاعب في حالة وصول عرض مادي مناسب“.

ولعب الفرنسي ديوب 15 مباراة حتى الآن مع ريال مدريد، علمًا بأن قيمته التسويقية تصل إلى 35 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”تراتسفير ماركت“.

وانتقل ديوب، السنغالي الأصل، إلى وستهام يونايتد من نادي تولوز الفرنسي في صيف 2018 مقابل 25 مليون يورو.

أزمة إريكسين

وكشفت تقارير صحفية وجود أزمة خلف الكواليس بين إدارة ريال مدريد الإسباني والمدرب زيدان.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن رئيس نادي ريال مدريد فلورنيتنو بيريز وإدارة الميرينغي ترغب في حسم صفقة الدنماركي كريستيان إريكسين، نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في أقرب فرصة ممكنة، في الوقت الذي يعارض فيه زيدان إتمام تلك الصفقة.

معارضة زيدان

وينتهي عقد إريكسين مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، يونيو 2020. وأشارت تقارير إلى أن اللاعب أنهى جميع الاتفاقات الخاصة بعقده مع ريال مدريد بالفعل، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي، وموعد انتقال إريكسين إلى صفوف النادي الملكي، وما إذا كان ذلك سيكون في يناير المقبل أو مع نهاية الموسم.

وأضافت: ”على العكس من رؤية إدارة ريال مدريد، فإن زيدان لا يريد ضم إريكسين إلى الفريق، ويرى أن استمرار إيسكو سيكون مفيدًا بشكل أكبر لوسط الملعب في الميرينغي، خاصة بعد أن استعاد الأخير مستواه إلى حد كبير، وقدم مباراتين جيدتين أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وأمس أمام ديبورتيفو ألافيس في الليغا“.

قدرات إيسكو

وأكدت ”ديفنسا سنترال“ المدريدية أن زيدان يؤمن تمامًا بقدرات إيسكو الفنية، ولا يرغب في ضم إريكسين إلى صفوف ريال مدريد، خاصة أن هدفه الأول هو التعاقد مع مواطنه بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، وليس إريكسين.

وشارك إيسكو، 27 عامًا، هذا الموسم في 10 مباريات، ولكنه كان نادرًا ما يدخل في التشكيل الأساسي، وهو ما حدث بالفعل في مباراتي سان جيرمان وألافيس، بعد أن استعاد اللاعب فورمته البدنية والفنية بشكل كبير خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.

وينتهي عقد إيسكو مع ريال مدريد في صيف 2022، وارتبط اللاعب طويلاً بالرحيل عن ”سانتياغو برنابيو“، خاصة في ولاية المدرب الأرجنتيني السابق سانتياغو سولاري، ولكن عودة زيدان منحته بارقة أمل في الاستمرار.