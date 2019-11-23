لويس سواريز يلمح إلى وجهته المقبلة بعد برشلونة

ألمح المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، نجم نادي برشلونة الإسباني إلى وجهته المقبلة، الرحيل عن النادي الكتالوني.

ويرتبط سواريز بالانتقال إلى الدوري الأمريكي، وعلق اللاعب على مستقبله ووجهته المحتملة في حواره مع شبكة ”ESPN“ العالمية، وقال: ”الدوري الأمريكي أثبت في السنوات الأخيرة بأنه مسابقة قوية“.

وأضاف: ”هناك مواهب شابة مميزة خاصة من قارة أمريكا الجنوبية، وهذا ما يؤكد مدى تخطيط المسؤولين من أجل تطوير تلك الرياضة ورغبتهم في زيادة قوتها“.

وتابع سواريز: ”يحاولون أن يكون هناك خليط من اللاعبين المخضرمين من الدوريات الأوروبية مع اللاعبين الشباب“.

وعن إمكانية انتقاله إلى أمريكا، قال مهاجم ليفربول وأياكس السابق: ”عقدي مستمر مع برشلونة، وسعيد بتواجدي هنا، ولكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل“.

وأردف: ”بالتأكيد الدوري الأمريكي بطولة تجذب النجوم لها ولكن كل ما أسعى إليه في الوقت الحالي هو الحفاظ على أدائي حتى أستمر في أقوى الدوريات في العالم“.

وأكمل: ”سأتخذ القرار مع عائلتي التي يهمني استقرارها، ولكن إذا ما سألتني عن رأيي فاللعب في الدوري الأمريكي فرصة جيدة“.

وانضم سواريز إلى برشلونة صيف العام 2014، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، وسجل للنادي الكتالوني 185 هدفًا وصنع 97، في 260 مباراة، وهو الهداف الثالث على قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الكتالوني.

وسجل سواريز الموسم الحالي 8 أهداف وصنع هدفًا في 13 مباراة، في حين يتصدر نادي برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد.