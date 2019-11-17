برشلونة يبدأ المفاوضات مع ميسي لتمديد تعاقده

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، أنه بدأ مفاوضات مع الهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي لتمديد عقده.

وقال إيريك ابيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، في تصريحات لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ اليوم الأحد: ”بدأنا الحديث بالفعل بشأن تجديد عقد ليو ميسي“.

وأضاف: ”لا أعرف ما إذا كان سيحدث جديد قريبًا بشأن مسألة تجديد عقد ميسي.. يأمل برشلونة في غلق هذا الملف في أقرب وقت ممكن“.

ويتضمن عقد ميسي بندًا يسمح له بالرحيل عن برشلونة في أي وقت، لكن النجم الأرجنتيني يبدو أنه لا يرغب في الرحيل عن النادي الذي انضم له منذ كان في الـ13 من عمره. وانتقل ابيدال إلى الحديث عن البرازيلي نيمار اللاعب السابق لبرشلونة.

سواريز

يذكر أن أبيدال، كشف العديد من الكواليس التي تخص النادي في الفترة الأخيرة، وتطرق إلى إمكانية عودة مفاوضات ضم البرازيلي نيمار داسيلفا مرة أخرى، وأيضًا الحديث مع الأوروغواياني لويس سواريز عن وجود مهاجم جديد قادم للفريق.

وقال أبيدال: ”أتعامل بشفافية مع اللاعبين.. سواريز قد يخبرك بأنني في العام الماضي أبلغته أننا سنتعاقد مع مهاجم جديد“.

وأضاف: ”لا يعني كلامي أن سواريز لم يوافق على الأمر. إنه قبل هذا القرار؛ لأنه يريد الأفضل للفريق“.

وتابع: ”يمكنني أن أخبرك اليوم بأنه لا يوجد أي لاعب مفضل في هذا المركز، ولكننا نلجأ دائمًا في النادي إلى التخطيط بغض النظر عن المراكز“.

وأكمل: ”ضم لاوتارو مارتينيز؟ إنه لاعب متكامل، وأعتقد أنه يقدم مستوى رائعًا، وهو لاعب نعرفه جيدًا، ولكن هناك لاعبين آخرين لديهم جودة كبيرة“.

وأردف: ”أعرف برشلونة جيدًا، وأعرف ما يحتاجه اللاعبون للتكيف مع اللعب هنا، ولكني أؤكد أنني لا أمنح الكثير من الاهتمام للاعب الذي يشارك في كل نهاية أسبوع (موعد إقامة الدوريات الكبرى في أوروبا)، ولكني أراقب آخرين“.

يذكر أن تقارير صحفية سابقة أكدت أن أبيدال يراقب أكثر من لاعب في الدوري البرازيلي والأرجنتيني تحسبًا لضمهم إلى برشلونة.

نيمار

وانتقل للحديث عن نيمار وإمكانية عودته للفريق الفترة المقبلة مع فشل المفاوضات في الميركاتو السابق.

وكان برشلونة بذل جهدًا كبيرًا في التفاوض مع سان جيرمان بشأن نيمار خلال الصيف الماضي، لكن النادي الفرنسي بالغ في الشروط المالية المطلوبة لإتمام الصفقة.

وأوضح أبيدال: ”اللاعب الذي يتواجد في الفئة الأفضل في العالم، ولديه فلسفة برشلونة ويؤدي بمستوى عالٍ، سيكون دائمًا خيارًا لنا“.

واستطرد: ”نتخذ القرارات على المستوى الرياضي في برشلونة بهذه الطريقة، لكن على المستوى الاقتصادي، هناك أشياء يمكن الوصول لها وأشياء أخرى لا يمكنك الوصول لها، والمستقبل سيقول لنا ماذا سيحدث“.

وشدد: ”الموسم لا يزال طويلًا، لكن إذا استمر نيمار في تقديم هذا المستوى الرائع، لن أقول إنه سيكون الخيار الأول لنا، ولكن سيكون بوضوح أحد الاختيارات“.

وأكد أبيدال أن برشلونة مستعد للتفاوض مع سان جيرمان بشأن نيمار، قبل اللجوء لحل استغلال لوائح انتقالات اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لضم النجم البرازيلي بسعر عادل يحدده ”فيفا“.