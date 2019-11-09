الكشف عن خطة للقيام بأعمال تخريبية لمنع إقامة الكلاسيكو

كشفت صحيفة ”إل موندو“ ونقلت عنها صحيفة ”ماركا“ الإسبانيتين عن أن الكلاسيكو الذي تم تأجيله الشهر الماضي بين برشلونة وريال مدريد كان مخطط له قيام مجموعة من المؤيدين لاستقلال إقليم كتالونيا بأعمال تخريبية لإفساده.

وتقرر إقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الليغا على ملعب برشلونة في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل بدلًا من الموعد السابق في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد اتفاق الفريقين على الموعد الجديد عقب تأجيل المباراة بسبب مخاوف أمنية في ظل أحداث العنف خلال مظاهرات في كتالونيا.

وبعد مظاهرات ضخمة أعقبت سجن 9 زعماء انفصاليين في كتالونيا طلبت رابطة الدوري بشكل رسمي من الاتحاد الإسباني للعبة إعادة تحديد موعد المباراة.

ووافق الاتحاد الإسباني على الطلب، مشيرًا إلى أن الناديين اتفقا بالفعل على إقامة المباراة في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال ريال مدريد في بيان: ”في ضوء قرار إرجاء المباراة بين برشلونة وريال مدريد الذي ينص على ضرورة اتفاق الناديين معًا على موعد جديد فإن ريال مدريد يعلن أن الموعد المقترح من الناديين هو 18 ديسمبر“.

وقال برشلونة في بيان حينها أن لديه ”ثقة مطلقة في الطبيعة المسالمة لجماهير وأعضاء النادي“ كما اعتذر لمشجعيه غير الراضين عن القرار مشيرًا إلى إمكانية استرجاع قيمة التذاكر المباعة“.

وكشفت صحيفة ”إل موندو“ عن خطة كان يعدها الانفصاليون حتى لا تكتمل المباراة وتقوم الخطة على منع حافلة فريق ريال مدريد من الوصول لفندق الإقامة أو الاستاد وكذلك قطع الكهرباء عن الملعب ومنع شارة البث التلفزيوني.

لكن لم تحدث هذه الأعمال التخريبية نظرًا لأن المباراة تأجلت برمتها وستقام يوم الأربعاء بدلًا من الإجازة الأسبوعية في موعدها المعتاد.

وكانت هذه الخطة تهدف إلى إثارة الجماهير وتنظيم مظاهرات حاشدة تدعو لاستقلال الإقليم والإفراج عن السجناء السياسيين.

وكانت رابطة الدوري قد طعنت على الموعد الجديد للكلاسيكو حيث أكدت أن الخسائر الناتجة من إقامة المباراة يوم 18 ديسمبر، كانون الأول، والذي يشهد مباريات في كأس ملك إسبانيا، بدلًا من موعد آخر ستترك آثارها على المسابقة بأكملها.

وكان من المفترض إقامة المباراة الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش (13:00 بالتوقيت المحلي)، وهو ما كان يتوافق مع نسبة مشاهدة كبيرة في الخارج، لكن الآن ستقام مساء يوم الأربعاء وفقًا للموعد الجديد.