لماذا لا تستطيع الطائرات المرور فوق منزل ليونيل ميسي؟

قال خافيير سانشيز-برييتو رئيس شركة ”فيولينغ“ للخطوط الجوية الإسبانية منخفضة التكاليف، قبل أكثر من عام، إن سبب عدم توسعة مطار برات في برشلونة هو عدم ”إمكانية الطائرات المرور فوق منزل ليونيل ميسي“، هذا ما قاله وهذا لا يحدث في أي مكان آخر في العالم.

وفي عصر مواقع التواصل الاجتماعي والتعليقات التي لا يتم التحقق منها، انتشر هذا الأمر دون معرفة سببه، أي لماذا لا تستطيع الطائرات المرور فوق منزل قائد برشلونة؟

عند سماع هذه العبارة للوهلة الأولى تدرك أن قائد الأرجنتين فوق القانون ولا يمكن المساس به في إسبانيا لدرجة أن منزله لا يمكن أن تطير الطائرات فوقه حتى لا يتم إزعاجه.

لكن الحقيقة أن منزل ميسي يقع في بلدة غافا التي تبعد 25 كيلومترًا من برشلونة، وهذه البلدة من المحميات الطبيعية مثل حديقة الغراف الطبيعية والساحل بالقرب من دلتا إبرو.

ووفقًا لصحيفة ”أس“ الإسبانية، يجعل هذا الأمر المنطقة برمتها تتمتع بحماية بيئية خاصة، وبالأخص للطائرات، التي لا تستطيع الطيران فوق المنطقة حتى لا تزعج الحيوانات التي تعيش فيها.

وبهذه الطريقة، يجب على الطائرات التي تصل من الغرب وتريد الهبوط في برات القيام بجولة صغيرة عبر البحر قبل دخول المطار. هذا ما كان يشير إليه رئيس شركة ”فيولينغ“، وهي شركة أصدرت فيما بعد بيانًا يوضح الأمور حتى لا يتم إساءة التفسير بخصوص ميسي.

انشغال الرأي العام

كان الموضوع في بؤرة الاهتمام في الأيام الأخيرة؛ لأن قناة ”برايت سايد“ على موقع يوتيوب قد سجلت فيديو يشرح الموضوع.

وتقول في الفيديو إنه على الرغم من أن الأمر لا ينطبق على منزل ميسي، إلا أن هناك مبانٍ لا تستطيع المرور عبرها أي طائرة أيضًا مثل قلعة وندسور.

الحذاء الذهبي

وكانت آخر جوائز ميسي، التي حصدها الشهر الماضي، عندما عزز النجم الأرجنتيني رقمه القياسي بعد أن حصل على جائزة الحذاء الذهبي لهداف أوروبا للمرة السادسة، منها ثلاث مرات متتالية، بعد عروضه المميزة في الدوري الإسباني لكرة القدم خلال موسم 2018/2019.

وتُمنح الجائزة لكبير الهدافين في جميع مسابقات الدوري المحلية في أنحاء أوروبا. وهز ميسي الشباك 36 مرة الموسم الماضي الذي احتفظ فيه برشلونة بلقب الدوري الإسباني.

وتفوق ميسي بفارق 3 أهداف عن أقرب مطارديه وهو الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل 33 هدفًا مع باريس سان جيرمان الذي توج بلقب الدوري الفرنسي.