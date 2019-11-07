كشف مدة غياب جوردي ألبا عن نادي برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية مدة غياب جوردي ألبا لاعب نادي برشلونة بعد الإصابة التي تعرض لها أمام سلافيا براغ التشيكي، في رابع مباريات دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا أكد من خلاله أن جوردي ألبا يعاني إصابة في عضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، وأن عودته للمشاركة تعتمد على سرعة تعافيه، لكن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أكدت، الخميس، أن مدة غياب ألبا عن برشلونة تتراوح ما بين 4 و 5 أسابيع.

وبحسب الصحيفة فإن إصابة ألبا هي ذاتها التي تعرض لها من قبل أمام بروسيا دورتموند، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا يوم 17 سبتمبر الماضي.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أنه من المتوقع أن يكون ألبا جاهزًا لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على ملعب كامب نو.

وشارك جوردي ألبا، البالغ من العمر 30 عامًا، في 9 مباريات الموسم الحالي مع برشلونة، سجل فيها هدفًا، كما غاب عن النادي الكتالوني في 4 مباريات بسبب الإصابة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 22 نقطة من 11 مباريات مع ريال مدريد وريال سوسيداد، لكن الأخير لعب مباراة أكثر، كما يتصدر النادي الكتالوني مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن بروسيا دورتموند الألماني.

تراجع مثير للقلق

واستمر المستوى المتباين لبرشلونة وفشل في اختراق التشكيلة المثابرة والجريئة لفريق سلافيا براغ الضيف خلال التعادل السلبي في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.

وفي ظل إصابة لويس سواريز، افتقر برشلونة للحسم الهجومي، وقدم أوندري كولار حارس مرمى الفريق الضيف أداءً يثير الإعجاب ليمنع بطل إسبانيا من هز شباكه، ويخيب آمال ميسي وسيرجي روبرتو رغم محاولاتهما من مسافة قريبة في الشوط الثاني.

ويتصدر برشلونة، الذي مُني بهزيمة مفاجئة خارج ملعبه 3-1 أمام ليفانتي في الدوري الإسباني، يوم السبت الماضي، المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط عقب 4 مباريات، بينما يتذيل سلافيا جدول الترتيب برصيد نقطتين.

ولم يخجل المدافع جيرارد بيكيه من انتقاد مستوى برشلونة، حيث قال: ”اللعب بهذه الطريقة يجعل من الصعب علينا الفوز بدوري أبطال أوروبا. سنحت لنا الفرص للتسجيل لكننا لم نهز الشباك، ولم تصب النتائج في مصلحتنا في آخر مباراتين، وعندما لا تحقق الفوز في مباراتين في برشلونة، فإن الجماهير تنتظر المزيد لأن التوقعات تكون مرتفعة، ونتائجنا ليست سيئة، ويمكن أن تكون أفضل، لكننا بحاجة للحفاظ على الهدوء ومحاولة التحسن“.