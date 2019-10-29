زلاتان إبراهيموفيتش يثير الشكوك حول وجهته القادمة بفيديو يعلن قرب عودته لإسبانيا (شاهد)

أثار المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الشكوك حول وجهته القادمة، بعد نشره لفيديو على صفحته في “ إنستغرام “ أعلن من خلاله قرب عودته لإسبانيا.

وقال المهاجم البالغ من العمر 38 سنة :“ مرحبًا إسبانيا ، تعرفون ماذا ؟ أنا عائد ”.

وأنهى زلاتان إبراهيموفيتش عقده مع الفريق الأمريكي لوس أنجلوس غلاكسي بعد موسمين سجل خلالهما 53 هدفًا و 15 تمريرة حاسمة في 58 لقاء، لكنه فشل في التتويج بأي لقب رفقة فريقه الأمريكي وخرج من نصف نهائي المناطق في الدوري الأمريكي للمحترفين أمام لوس أنجلوس إف سي هذا الموسم.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد فتح الباب للبقاء في الدوري الأمريكي للمحترفين، وأكد أن رحيله سيجعل الدوري يفقد قيمته في تصريحات مثيرة للجذل كعادته، لكن تقارير إعلامية تحدثت عن رغبة فرق إيطالية في ضمه.

???????????? ابراهيموفيتش : ”مرحبا إسبانيا ، انا عائد.“

pic.twitter.com/MH8nHUk2l7 — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) October 29, 2019

وكان فريق نابولي الإيطالي أول الفرق المهتمة بالمهاجم السويدي المخضرم ورحب بعودته لإيطاليا، كما أكد باولو مالديني أن ميلان لا يستبعد عودته للفريق مجددًا.

وسينتظر المهاجم المخضرم فترة الانتقالات الشتوية القادمة للتوقيع لفريق أوروبي، رغم نهاية عقده مع فريقه الأمريكي.

ولعب زلاتان إبراهيموفيتش ل3 فرق كبرى في إيطاليا إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس لمدة 7 مواسم، وتوج بلقب الدوري الإيطالي رفقة يوفنتوس مرتين قبل أن يتم تجريد فريق السيدة العجوز منهما بسبب فضيحة “ الكالتشيوبولي ”.

كما توج بلقب الدوري الإيطالي رفقة أنتر ميلانو 3 مرات ورفقة ميلان مرة واحدة.

ولعب المهاجم السويدي، موسمًا واحدًا في برشلونة 2009-2010 سجل خلاله 22 هدفًا في 46 لقاء، وشهد خلافه مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا لكنه توج ب5 ألقاب رفقة الفريق الإسباني.

وشهدت مسيرة المهاجم السويدي عدة محطات، حيث لعب في السويد وهولندا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، وتوج خلال مسيرته بـ32 لقبًا لكنه لم يحمل نهائيًا لقب دوري أبطال أوروبا.

وعاند اللقب الأغلى أوروبيًا المهاجم السويدي، حيث رحل عن أنتر ميلانو صيف 2009 ليلعب موسم 2009-2010 رفقة برشلونة وخلال الموسم فاز الفريق الإيطالي بلقب دوري أبطال أوروبا.

كما غادر برشلونة معارًا نحو ميلان موسم 2010-2011 وتوج الفريق الإسباني باللقب الأوروبي في غيابه.