ميسي: لا أحب أن يستبدلني المدرب.. ولا أفكر في ترك نادي برشلونة

أجرى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة، حوارًا مع الصحفي بابلو غوانزليس عبر قناة ”TYC Sports“، يوم السبت، وتحدث خلالها عن بدايته وذكرياته مع ”مرض نقص جزئي في هرمون النمو“، ومنتخب الأرجنتين.

وأكد النجم الأرجنتيني أن تقدمه في السن فرض عليه التعلم وتسيير نفسه في اللعب، موضحًا: ”كنت أتعلم التنظيم، أتعلم في أي وقت عليّ المشاركة، هناك لقاءات ليست للبداية بالنسبة لي لقد تعلمت ذلك“.

ويعني النجم الأرجنتيني أنه قد يضطر لتغيير سلوكه في المشاركة رفقة برشلونة والإصرار على لعب كل اللقاءات وأنه سيضطر للراحة في بعض اللقاءات ليكون جاهزًا طول الموسم، كما يفعل غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ الموسم الثاني للفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد خلال فترته الأولى.

وأردف: ”ما زلت أعتقد أنني لست هدافًا كلاسيكيًا، أحب أن آتي من الخلف، أمتلك الكرة“.

وأضاف: ”أريد تسجيل الأهداف، ولكني لا أعيش على الهدف، ولا أعيش أمام المرمى“.

وأكد: ”لا أحب أن يستبدلني المدرب، أفضل أن أشارك من مقاعد البدلاء وألعب حتى النهاية، على أن أكون أساسيَا، ويقوم المدرب باستبدالي“.

وأوضح: ”أحب اللعب حتى النهاية ولا يستبدلني المدرب، لأنني في نهاية المباراة أجد مساحات أكبر، يكون التعب قد أنهك الخصم، وهذه هي أفضل لحظات المباراة، لذلك لا أحب تفويتها بخروجي من الملعب“.

هرمون النمو

واعترف النجم الأرجنتيني بكون مرض ”نقص جزئي في هرمون النمو“، كان صادمًا بالنسبة لعائلته وكان مسؤولاً عن علاج نفسه، وأشار: ”كنت مسؤولاً جدًا عن الحقن كانت بالنسبة لي مثل القلم ووضعته في الثلاجة، عليّ حملها في أي مكان، في بعض الأحيان كنت عند أصدقائي وذكروني بحقن نفسي، تبدأ في 11/12 سنة كان الأمر صادمًا بالنسبة للوالدين لكن كان مهما للمستقبل“.

وأضاف النجم الأرجنتيني بشأن تطوره الجسدي: ”عندما بدأت كنت طفلاً، ثم يبدأ الجسم في التغير مع مرور السنين، والمزيد من الأشياء تأتي في العمل والتحضير والطعام، ظهرت أشياء جديدة وكثيرة في السنوات الأخيرة“.

واعتبر ميسي الفوز بكأس العالم للشباب في 2005 رفقة منتخب بلاده تجربة لا تنسى، قائلا: ”لم أحلم بكل شيء عشت فيه كطفل، لم أفكر في أي شيء لمسته بعد ذلك، بدأ كل شيء هناك“.

كما أكد النجم الأرجنتيني أن اللعب لمنتخب بلاده الأرجنتين كان دائمًا مميزًا، مشيرًا: ”كان دائمًا حلمًا اللعب لمنتخب الأرجنتين، في ذلك الوقت كان من الصعب معرفة أنه كان هناك صبي يبلغ 15 / 16 سنة يلعب في برشلونة“.

وأضاف قائد برشلونة والمنتخب الأرجنتيني: ”أردت دائمًا الذهاب للمنتخب الوطني، يحدث أنني يجب علي أن أتعايش مع أشياء كثيرة واضطررت للتعايش مع أشياء لم تكن عادلة، حاولت وسأحاول دائمًا“.

وخلال نفس المقابلة أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه لن يقايض أيًا من ألقابه التي توج بها رفقة فريقه برشلونة مقابل الفوز بلقب كأس العالم رفقة منتخب بلاده، مؤكدًا أن ذلك هو ما أعطاه الله.

وفشل ميسي في الفوز بلقب كبير رفقة منتخب بلاده حيث خسر نهائيات كوبا أمريكا 3 مرات 2007 و2015 و2016 ونهائي كأس العالم 2014 كما فشل خلال نهائيات كوبا أمريكا 2011 و2018 وكأس العالم 2006 و2010 و2018.

نيولز أولد بويز

كما أكد النجم الأرجنتيني أنه يحلم باللعب لفريق طفولته نيولز أولد بويز، لكن بالوقت ذاته لا يريد مغادرة فريقه الحالي برشلونة.

وأشار: ”لا أريد مغادرة برشلونة حاليًا، صحيح لدي حلم باللعب مع نيولز، لكنني لا أعرف ما إذا كان سيحدث ذلك أم لا“.

واستطرد: ”لدي عائلتي هنا، ويجب احترام رغبتهم، يجب علي أن أقنعهم“.

وتابع ميسي: ”على سبيل المثال، نجلي تياغو عندما نسافر إلى الأرجنتين، لمدة شهر، يريد العودة إلى أصدقائه في برشلونة“.

وأتم: ”لا أفكر في ترك برشلونة، حتى لو كان حلمي اللعب لنيولز، لكن الأسرة تسبق رغبتي وعائلتي هي أولويتي“.