نادي برشلونة قد لا يشارك في النسخة المعدلة من كأس العالم للأندية

يتعرض نادي برشلونة لخطر عدم المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في شكلها الجديد والذي ينوي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تطبيقه.

وسيكشف الفيفا عن تفاصيل الشكل الجديد للبطولة، يوم الخميس، على أن تقام في صيف عام 2021 وستضم 24 فريقًا، وتقام كل 4 سنوات مثل كأس العالم، على أن تستضيف الصين النسخة الأولى.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، أن أوروبا ستحصل على 8 مراكز، وحاليًا ضمن ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، مكانين في النسخة الأولى لفوزهما بالنسخة قبل الأخيرة من دوري الأبطال والدوري الأوروبي على الترتيب.

في المقابل، يتعيّن على برشلونة الفوز بواحد على الأقل من لقبي دوري أبطال أوروبا خلال العامين المقبلين للمشاركة في المسابقة، وفقًا لصحيفتي ”ماركا وآس“.

ومع ذلك يمكن أن يسمح الفيفا لبعض الأندية الكبرى بالمشاركة عن طريق بطاقات الدعوة على الرغم من أن هذا الخيار له العديد من المنتقدين.

ويمكن اتخاذ قرار نهائي بشأن ذلك خلال اجتماع، الخميس، وبالطبع سيضغط الفيفا من أجل مشاركة أندية كبيرة مثل برشلونة في النسخة الأولى من البطولة.

وستقام المسابقة الجديدة في الفترة من 17 يونيو/حزيران، والرابع من يوليو/تموز من العام 2021، وستضم الفائزين بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في المواسم الأربعة السابقة (8 فرق).

وسيشارك بالطبع ليفربول، حامل لقب دوري الأبطال، ومنافسه المحلي تشيلسي بطل الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية أيضًا.

وستشارك 6 أندية من قارة أمريكا الجنوبية، بينما سيكون لكل من: أفريقيا، وآسيا، والكونكاكاف، 3 مقاعد، مع تخصيص مكان واحد لأوقيانوسيا.

النسخة المقبلة في الدوحة

وتستعد قطر لاستضافة نسخة 2019 من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في ديسمبر/كانون الأول المقبل في الدوحة.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت بمقر الفيفا في زيوريخ السويسرية، أسفرت عن وقوع الترجي التونسي في مواجهة بطل النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا يوم 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسيكون الهلال السعودي أو أوراوا ريدز الياباني.

ويلتقي السد القطري مع هينغين سبورت من كاليدونيا الجديدة ”بطل دوري أبطال أوقيانوسيا“ يوم 11 ديسمبر في المباراة الافتتاحية، على أن يلتقي الفائز من هذا اللقاء مع مونتيري المكسيكي في الدور الثاني.

فى حين يبدأ ليفربول مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية من الدور قبل النهائي، وبالتحديد يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بمواجهة الفائز من مباراة الدور الثاني التي تجمع بين مونتري مع الفائز من السد، وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية: السد القطري ”المضيف“، وهينغين سبورت من كاليدونيا الجديدة ”بطل دوري أبطال أوقيانوسيا“، ومونتيري المكسيكي“ بطل دورى أبطال كونكاكاف“، وبطل دوري أبطال آسيا 2019 ”الذي يحدد يوم 24 نوفمبر/تشرين الأول المقبل، وبطل كوبا ليبرتادوريس الذي سيحدد يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بجانب الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا.