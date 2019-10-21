نادي برشلونة يرصد جوهرة فرنسية جزائرية في مارسيليا.. واللاعب يكشف موقفه من ”البلوغرانا“

يسعى نادي برشلونة الإسباني لتجديد دماء الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد ارتفاع معدل أعمار بعض نجوم الفريق الكبار، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجي بوسكيتس ولويس سواريز.

وفي هذا السياق بدأ الإطار الفني لبرشلونة في منح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب، ومن ضمنهم أنسو فاتي وكارلوس بيريز.

خطة لوبيز

وكشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية اهتمام برشلونة بالحصول على خدمات اللاعب الفرنسي- الجزائري ماكسيم لوبيز، نجم وسط نادي مارسيليا الفرنسي.

وأشارت إلى أن اهتمام برشلونة باللاعب البالغ من العمر 21 عاماً ليس جديداً على الإطلاق، حيث كان لوبيز قريباً من الانتقال إلى البلوغرانا في عام 2017، قبل أن تتعثر الصفقة.

ونقلت الصحيفة عن ماكسيم لوبيز قوله في مقابلة مع ”كانال فوتبول كلوب“: ”الجميع يعلم أنني أحب برشلونة، وأتصور نفسي لاعباً في صفوف هذا النادي الكبير يوماً ما، هذا حلم بالنسبة لي“.

رغبة مستمرة

وأضاف لوبيز بقوله: ”في عام 2017 أجرى المدير الرياضي السابق لنادي برشلونة روبرت فرنانديز اتصالات مع مدير أعمالي، وأكد له أن مسؤولي البارسا يريدون ضمي إلى صفوف العملاق الكتالوني، وبالفعل كان الموسم التالي لتلك المفاوضات هو الأفضل لي على الإطلاق، قبل أن تتعثر المفاوضات“.

ويحظى لوبيز، الذي يجيد في مركز لاعب الوسط المدافع، بموقع أساسي في تشكيل مارسيليا، حيث شارك الموسم الماضي في 39 مباراة، أحرز خلالها هدفاً وصنع 4 أخرى، وفي الموسم الجاري لعب 7 مباريات صنع خلالها هدفين.

وأكدت ”موندو ديبورتيفو“ أن برشلونة لا يزال راغباً في ضم لوبيز، الذي ينتهي عقده مع مارسيليا في صيف 2021، وتبلغ قيمته التسويقية 15 مليون يورو، حسب موقع ”ترانسفير ماركت“.

الشاب بيدري وتحصين فاتي

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن برشلونة يعوّل أيضاً في المستقبل على لاعبه الشاب ”بيدرو غونزاليس لوبيز“، الشهير بـ“بيدري“، الذي يلعب حالياً في صفوف نادي لاس بالماس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”بيدري“ يتمتع بقدرات مميزة للغاية، دفعت مسؤولي برشلونة إلى التعاقد معه مطلع هذا الموسم مقابل 5 ملايين يورو، رغم أن عمره لا يزال 16 عاماً.

واتفق ناديا برشلونة ولاس بالماس على أن يلعب ”بيدري“ على سبيل الإعارة في صفوف الأخير، وفي حالة رغب برشلونة في استعادة اللاعب يقوم بدفع 15 مليون يورو إلى لاس بالماس.

وتألق بيدري مع لاس بالماس هذا الموسم، وشارك في 9 مباريات أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً آخر، ونال ثقة المدرب مانويل خيمينيز، ولا يغيب عن التشكيل الأساسي للنادي الذي يرغب في العودة مرة أخرى إلى الدوري الإسباني، الليغا، حيث يحتل حالياً المركز الخامس، في ظل منافسة شرسة على الصعود مع قادش وألميريا وريال سرقسطة وهويسكا.

ويشبه بيدري تماماً أسلوب لعب إنييستا، الذي ارتدى قميص برشلونة منذ عام 2002 إلى صيف 2018، قبل أن ينتقل إلى نادي فيسيل كوبي الياباني.

وكانت تقارير أشارت إلى أن برشلونة بدأ بالفعل أولى خطواته لتحصين نجمه الشاب أنسو فاتي، خاصة بعد التألق الكبير الذي ظهر عليه اللاعب صاحب الـ16 عامًا، مع الفريق هذا الموسم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، فإن برشلونة يخطط لتجديد عقد فاتي، من أجل حماية اللاعب من الإغراءات التي قد تصل إليه من عمالقة أندية أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة البارسا، ترغب في رفع قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الشاب، والذي يقدر حاليًا بقيمة 100 مليون يورو.