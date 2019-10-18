زيدان: ريال مدريد جاهز لمواجهة برشلونة في أي وقت

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني أن فريقه سيكون جاهزًا لخوض مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في أي وقت.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن، اليوم الجمعة، رسميًا تأجيل المباراة التي كانت مقررة في 26 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الدوري الإسباني، واتفق الناديان على إقامتها يوم 18 ديسمبر المقبل.

واقترحت رابطة الدوري الإسباني ”الليغا“ موعدًا جديدًا لمباراة الكلاسيكو، ”الأزمة“، بين ريال مدريد وبرشلونة.

وقال خافير تسيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إن يوم 4 ديسمبر المقبل هو موعد جديد مقترح لإقامة المباراة.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، للحديث عن مباراة ريال مايوركا التي تقام يوم السبت: لكل منا موقفه، ولكن الأساس هو أن تكون جاهزًا عندما تلعب. وهناك مناقشات كثيرة، وهذا أمر طبيعي، ولكن هذا أمر محوري، وسنكون جاهزين للعب في الموعد الذي يتم تحديده من قبل أصحاب القرار، ولدي تفضيلات ولكنني لن أكشف عنها، وسنتأقلم مع ما يطلب منا.

وأكد: لدينا مباراة كبيرة غدًا وأكبر منها، يوم الثلاثاء المقبل، أمام غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

وبسؤاله عن الصورة التي التقطت له مع بوغبا في مدينة دبي الإماراتية، قال زيدان:“اللقاء كان صدفة بحتة، وحظينا بحدث جيد لأننا نعرف بعضنا لعدة سنوات. وكان لقاء اجتماعيًا، وكنت متواجدًا لحضور مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي.

وعن مواجهة ريال مايوركا، قال زيدان: إنها مباراة مهمة للغاية. ونعلم أنه كان لدينا العديد من اللاعبين الذين تواجدوا مع منتخبات بلادهم وآخرون مصابون. وفي اليومين الماضيين استعدنا الجميع وسنركز على تقديم أفضل ما لدينا. وسنواجه فريقًا غير محظوظ في المركز الذي يتواجد به في جدول الترتيب.

وأضاف“ لن يسافر معنا لوكا مودريتش، وجاريث بيل، وتوني كروس، ولوكاس فاسكويز. ودائمًا ما تكون هناك مشاكل في هذا الصدد، وهو أمر صعب للمدرب. ولكن لدينا لاعبين جاهزين وسنحاول أن نقوم بعمل جيد في المباراة.

وبسؤاله عن إمكانية قيام سيرخيو راموس باللعب في الأولمبياد، قال زيدان: كل ما أريده هو إيجابيته ويمكنه فعل ما يريده. وليست أزمة بالنسبة لي، وإذا أراد أن يذهب للأولمبياد مع إسبانيا، أعتقد أن هذا شيء مقبول. ودائمًا يريد راموس مساعدة بلاده، وأعتقد أنه شيء رائع.