عناوين الصحف الرياضية العالمية: أزمة الكلاسيكو وتتويج ميسي ومصائب ميلان (صور)

شكلت أزمة كلاسيكو إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد في الكامب نو وتتويج ميسي بالحذاء الذهبي كهداف لليغا للمرة السادسة في مسيرته أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بأزمة ثلاثي هجوم باريس سان جرمان وحادث العنصرية في بلغاريا وتألق أنسو فاتي الذي تجاوز الحدود وأزمة زيدان مع فيروس الفيفا وأزمة ميلان.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية في التقرير التالي:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بحفلها الذي منحت خلاله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحذاء الذهبي كأفضل هداف للدوري الإسباني للمرة السادسة في مسيرته ونشرت صورته رفقة عائلته والجائزة وكتبت: ”صورة عائلية“.

كما تحدثت عن أزمة الكلاسيكو القادم في الكامب نو وكتبت ”الكلاسيكو في طريقه للتأجيل ليلعب يوم 18 كانون الأول / ديسمبر“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإسباني الموسم الماضي وللمرة السادسة في مسيرته.

كما اهتمت بأزمة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الكامب نو وكتبت: ”خطر الكلاسيكو“.

كما تحدثت عن تألق أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب وكتبت: ”تألق فاتي تجاوز الحدود“.

الموندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حفل تتويج ميسي نجم برشلونة بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإسباني الموسم الماضي للمرة السادسة في تاريخه وقالت في حفل التتويج: ”الليغا أهم“.

كما تحدثت عن أزمة الكلاسيكو وكتبت: ”خطر الكلاسيكو في الكامب نو ”.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن لقاء إيبار وبرشلونة حيث يسافر الفريق الخميس نحو مدينة منافسه وكتبت: ”الفريق يقدم السفر اليوم لإيبار“.

آس

ركزت الصحيفة على أزمة لقاء كلاسيكو الكامب نو وصعوبة لعبه في التوقيت المحدد بسبب تظاهرات برشلونة وكتبت: ”الكلاسيكو في الهواء“.

كما تحدثت عن ريال مدريد ومشكلة الإصابات وكتبت: ”زيدان لم يتحصن من فيروس الفيفا“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بحفل تتويج ليونيل ميسي نجم برشلونة بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإسباني للمرة السادسة في تاريخه وقالت: ”دوري الأبطال بطولة مميزة“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على الأحداث العنصرية التي عرفها لقاء بلغاريا وإنجلترا من خلال أسطورة بلغاريا ونجم برشلونة السابق هريستو ستويتشكوف وكتبت ”هريستو ستويتشكوف ينهار ويطالب بحظر المشجعين البلغار“.

كما اهتمت بلقاء القمة بين مانشستر يونايتد وليفربول وكتبت: ”دي خيا وبوغبا خارج اللقاء“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جرمان ونيس في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي واهتمت بالغياب المستمر لثلاثي هجوم الفريق الفرنسي نيمار ومبابي وكافاني وكتبت: ”إذن أين ذهب MCN“.

كما تحدثت عن المدرب الفرنسي لوران بلان والذي ظل دون فريق منذ رحيله عن باريس سان جرمان وكتبت: ”لوران بلان يعزي نفسه“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على أزمة ميلان في الموسم الحالي وكتبت: ”ميلان أحمر من الخوف“.

كما تحدثت عن إنتر ميلان ومن سيحل مكان سانشيز المصاب لفترة طويلة.

الصحيفة اهتمت أيضًا بلاعب نابولي لورنزو أنسيني وكتبت: ”إنسيني الهدنة الأخيرة“.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بلقاء يوفنتوس وبولونيا والذي سيعرف حضور مدرب بولونيا المصاب بالسرطان الصربي سينيسا ميهايلوفيتش وكتبت: ”مرحبا سينيسا“.

كما تحدثت عن أزمة ميلان المالية وكتبت: ”خط أحمر ميلان: 146 مليون يورو“.

الصحيفة كشفت في خبر حصري عن لائحة المنتخب الإيطالي القادمة.