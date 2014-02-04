فيديو.. خطيبة رونالدو تخونه في برشلونة

رفضت عارضة الأزياء الروسية ارينا شايك قول كلمة "يحيى البرشا" باللغة الإسبانية، ولكنها تراجعت لتقول "احب برشلونة" باللغة الانجليزية.
وتزور شايك (خطيبة لاعب ريال مدريد الدولي البرتغالي كرستيانو رونالدو) اقليم كتالونيا ضمن عمل خاص بعروض الأزياء، وقد انهالت عليها الصحافة الكتالونية بالأسئلة الخاصة بكرة القدم كونها ترتبط عاطفيا بالهداف الأول للفريق الملكي الغريم الأزلي لفريق برشلونة بطل الليغا.
وقد رفضت شايك أولا قول "يحيى البرشا"، وعندما شعرت بالإحراج بسبب استياء الصحافين تساءلت عن معنى الكلمة بحجة أنها لا تعرف معناها، وعند التوضيح اضطرت تحت الإكراه أن تقول "أحب برشلونة.. تحيا برشلونة"، ولكنها رغم ذلك رفضت قول كلمة برشا.. وإنما صممت على قول كلمة برشلونة بمعنى المدينة وليس الفريق.