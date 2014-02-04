فيديو.. خطيبة رونالدو تخونه في برشلونة

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ارينا شايك تزور اقليم كتالونيا ضمن عمل خاص بعروض الأزياء والصحافة الكتالونية تنهال عليها بالأسئلة الخاصة عن ريال مدريد وبرشلونة.