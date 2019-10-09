صحيفة: الاتحاد الإسباني لكرة القدم يرسل وثائق جنسية أنسو فاتي للفيفا

ذكرت صحيفة “ سبورت “ استنادا لإذاعة “ SER cadena“ الإسبانية أن الاتحاد الإسباني توصل الأربعاء بكل الوثائق الخاصة بنجم برشلونة الشاب أنسو فاتي من الاتحاد الدولي لكرة القدم وأصبح بإمكانه تمثيل منتخب إسبانيا رسميا .

وكانت الوثائق سببا في عدم دعوة أنسو فاتي من طرف مدربي المنتخبات الإسبانية للكبار ولتحث 21 سنة كما غاب عن اللائحة النهائية لمنتخب إسبانيا تحث 17 سنة المشارك في كأس العالم في البرازيل.

وكان الاتحاد في انتظار جميع الأوراق التي تضمن انضمام فاتي إلى المنتخب الإسباني، والتي كان من المتوقع أن تصل من الاتحاد الدولي (الفيفا)، لكن يبدو أنها تأخرت أكثر من اللازم، حتى تم تسوية الأمر.

واتخذ المجلس الحكومي في إسبانيا قرار عاجل بمنح الجنسية للنجم البالغ من العمر 16 سنة والذي ينحدر من غينيا الإستوائية وكان بهدف تمكينه من الالتحاق بمنتخب إسبانيا تحث 17 سنة المشارك في كأس العالم بالبرازيل.

وبعد وضعه في لائحة أولية ضمت 50 لاعبا تم الإعلان عن اللائحة النهائية يوم الأربعاء من طرف المدرب ديفيد جوردو لا تتضمن اسم أنسو فاتي.

وكان برشلونة يرفض ذهاب نجمه الشاب لكأس العالم للناشئين لكونه سيغيب عن الفريق لمدة تصل شهرا وتنفس الصعداء بعد خروجه من اللائحة النهائية.

وعقد اجتماع قبل الفترة الدولية بين روبيرتو مورينو مدرب المنتخب الإسباني الأول ودو لا فونتي مدرب تحث 21 سنة لتحديد المستقبل الدولي لنجم برشلونة الشاب.

وأصبح من المحتمل أن تتم دعوة أنسو فاتي لأحد المنتخبات الإسبانية في فترة التوقف الدولية القادمة في شهر تشرين الثاني / نوفمبر القادم ويبقى منتخب تحث 21 سنة الأقرب لضمه.

وفي حال مشاركته رفقة منتخب تحث 21 سنة سيشارك في أمم أوروبا القادمة والألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف القادم.

وبزغ نجم أنسو فاتي هذا الموسم في برشلونة بعدما أشركه المدرب أرنيستو فالفيردي في الفريق بسبب غياب ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي للإصابة وسجل هدفين في الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وكانت 20 يوما سببا في عدم دخوله تاريخ برشلونة كأصغر لاعب يمثل الفريق حيث ينفرد فيسنتي مارتينيز بهذا الرقم منذ الأربعينات.

لكن أنسو فاتي أصبح أصغر لاعب يسجل لبرشلونة في الليغا وثالث أصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ الدوري الإسباني حين سجل في مرمى أوساسونا، قبل أن يعود ويسجل أمام فالنسيا في الكامب نو ويصبح أصغر لاعب يسجل في الملعب التاريخي للفريق.

وبعد إيقاف عثمان ديمبيلي للقاءين بسبب طرده خلال لقاء إشبيلية أصبح أنسو فاتي أمل برشلونة في الكلاسيكو القادم أمام ريال مدريد خصوصا بعد إبعاده عن لائحة منتخب إسبانيا لتحث 17 سنة المشاركة في كأس العالم في البرازيل.

وعاد النجم الشاب للتدريبات الجماعية لفريقه بعد تعافيه من إصابة في الركبة غيبته عن برشلونة في اللقاءات الأخيرة.