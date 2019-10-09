رسمياً.. إيقاف ديميلي مباراتين وتأكد غيابه عن كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة الدقم رسميا إيقاف النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، مباراتين، بعدما تعرض للطرد خلال الانتصار برباعية نظيفة على إشبيلية.

كما أن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم رفضت حجج البارسا، وعاقبت ديمبلي بالإيقاف مباراتين، ضد إيبار وريال مدريد في الكلاسيكو، واشار النادي إلى أنه سوف يستأنف ضد القرار.

وأشهر ماتيو لاهوز، حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح فريق برشلونة، بسبب تعديه باللفظ عليه، حسبما جاء في محضر الحكم.

وجاء في محضر الحكم ما يلي: ”إنه في الدقيقة 87 من زمن المباراة تعرض اللاعب رقم 11 الذي يُدعى عثمان ديمبلي للطرد للسبب التالي: توجيه الألفاظ التالية لي قائلًا: ”سيئ للغاية، أنت سيئ للغاية“، بينما كان يحرك ذراعيه على مسافة قريبة مني.

وهذا الطرد الأول الذي يتعرض له ديمبلي في مسيرته الاحترافية مع الأندية (148).

يُذكر أن تلك الحالة الجدلية اندلعت في الدقائق الأخيرة من المباراة إثر تدخل عنيف من مدافع برشلونة أراوخو على تشيتشاريتو مما أدى إلى إشهار حكم المباراة للبطاقة الحمراء في وجه الأول.

وحال فشل برشلونة في استعادة ديمبلي في مباراة ريال مدريد فإن الفرصة ستكون سانح لضم أنسو فاتي إلى القائمة، فيما سترتفع فرص النجم الفرنسي أنطوان غريزمان في اللعب أساسيا.

ولم يشارك غريزمان في مباراة برشلونة وإشبيلية، حيث جلس على مقاعد البدلاء فيما بدأ ديمبيلي المباراة فيما قرر المدرب فالفيردي إشراك البدلاء إيفان راكييتيش وسيرجيو بوسكيتس ورونالد أراخو.

ميسي

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد هاجم الحكم ماتيو لاهوز، والذي أدار المباراة، بسبب طرده لعثمان ديمبلي.

وحقق برشلونة انتصارًا عريضًا على إشبيلية على ملعبه كامب نو بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقال ميسي للحكم: ”ما هذا، ديمبلي لا يستطيع التعبير عن نفسه بالإسبانية، لا يستطيع! كيف يتم طرده بهذا الشكل؟ الأمر لا يبدو منطقيًا“

يذكر أن برشلونة قد استفاق على مستوى النتائج في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما حقق أسوأ بداية له في الدوري الإسباني في آخر 25 عامًا، وذلك بعدما خسر في مباراتين وتعادل في مباراة من أول 6 مباريات له في الليغا.