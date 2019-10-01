أهداف مباراة ريال مدريد وكلوب بروج.. 2-2 (فيديو)

أهداف مباراة ريال مدريد وكلوب بروج.. 2-2 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل إيمانويل دينيس لاعب كلوب بروج البلجيكي الهدف الأول في مرمى ريال مدريد في المباراة التي جمعتهما على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ولجأ حكم اللقاء قبل احتساب الهدف الذي جاء في الدقيقة 10 لتقنية ”VAR“ التي أقرت صحة هدف كلوب بروج البلجيكى.

وعاد نفس اللاعب إيمانويل دينيس ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 56 يقلص سيرجيو راموس النتيجة بإحرازه الهدف الأول لريال مدريد بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 86 يسجل كاسيميرو التعادل للميرنغي من رأسية رائعة.

وكان الريال قد تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما تعادل كلوب بروج مع غالطة سراي دون أهداف.

ويحتل كلوب بروج المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يتذيل ريال مدريد لائحة الترتيب دون رصيد من النقاط.

وتعادل ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد، السبت الماضي، دون أهداف ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني ”الليغا“.

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