أهداف مباراة ريال مدريد وكلوب بروج.. 2-2 (فيديو)

سجل إيمانويل دينيس لاعب كلوب بروج البلجيكي الهدف الأول في مرمى ريال مدريد في المباراة التي جمعتهما على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ولجأ حكم اللقاء قبل احتساب الهدف الذي جاء في الدقيقة 10 لتقنية ”VAR“ التي أقرت صحة هدف كلوب بروج البلجيكى.

هدف ⚽️ النادي البلجيكي يفاجئ الريال في الدقيقة العاشرة! ريال مدريد 0 كلوب بروج 1#beINUCL #RealMadridBrujas pic.twitter.com/usk2GqmRMS — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 1, 2019

وعاد نفس اللاعب إيمانويل دينيس ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 56 يقلص سيرجيو راموس النتيجة بإحرازه الهدف الأول لريال مدريد بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ريال مدريد 1 × 2 كلوب بروج | هدف راموووووووس #ريال_مدريد_كلوب_بروج pic.twitter.com/A4X4bJJhRB — اهداف المباريات ????⚽ (@qSgJbtKQcaNXkOe) October 1, 2019

وفي الدقيقة 86 يسجل كاسيميرو التعادل للميرنغي من رأسية رائعة.

وكان الريال قد تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما تعادل كلوب بروج مع غالطة سراي دون أهداف.

ويحتل كلوب بروج المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يتذيل ريال مدريد لائحة الترتيب دون رصيد من النقاط.

وتعادل ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد، السبت الماضي، دون أهداف ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني ”الليغا“.