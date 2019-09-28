مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد.. راموس يسقط جواو فيليكس بعد ”كوبري“ رائع من الأخير (فيديو)

تدخل سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، بقوة على جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ في الجولة السابعة للدوري الإسباني.

وشهدت الدقيقة الرابعة لقطة فنية رائعة من جواو فيليكس بـ“كوبري“ ومرور رائع بالكرة من بين أقدام قائد الميرنغي، ولكن الأخير أسقط اللاعب الشاب أرضًا بقوة، ثم طالبه بالنهوض وعدم التمثيل.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، وفاز الفريق في 4 لقاءات، وتعادل مرة وخسر مباراة.. وسجل الروخي بلانكوس 7 أهداف، واستقبل الفريق 4 أهداف.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الليغا برصيد 14 نقطة بعد أن حقق الفريق الفوز في 4 مباريات، وتعادل مرتين دون هزيمة، وسجل الملكي 12 هدفًا واستقبل 6 أهداف.

ويحمل لقاء الليلة رقم 223 في تاريخ مواجهات الديربي، وفاز الريال 110 مرات مقابل 56 انتصارًا لأتلتيكو و56 تعادلًا، وسجل الريال 370 هدفًا وسجل أتلتيكو 281 هدفًا.

وعلى صعيد الليغا، لعب الفريقان 164 مباراة وفاز الريال 87 مرة مقابل 39 انتصارًا لأتلتيكو، وتعادلا 38 مرة.. وسجل ريال مدريد 289 هدفًا وأحرز أتلتيكو مدريد 216 هدفًا.

ويعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ديربي مدريد برصيد 22 هدفًا، ويبقى أكبر انتصار في الديربي بنتيجة 5/0 التي حققها ريال مدريد على أتلتيكو في الدوري موسمي 1958/1959، 1983/1984، كما فاز الروخي بلانكوس بالدوري بنفس النتيجة موسم 1947/1948.

وكان أول لقاء بين الفريقين قد انتهى بفوز ريال مدريد بنتيجة 2/1 يوم 2 ديسمبر 1906، وانتهى آخر لقاء بفوز ساحق لأتلتيكو مدريد بنتيجة 7/3 وديًا على الريال.