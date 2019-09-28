أهداف مباراة برشلونة وخيتافي.. 2-0 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

سجل لويس سواريز الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره خيتافي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب ألفونسو بيريز في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 49 يسجل جونيور فيربو الثاني للبرسا.

ويأمل برشلونة في إنهاء لعنة اللعب خارج ملعب ”كامب نو“، وذلك بتحقيق الفوز ضد خيتافي للحفاظ على آماله في المنافسة على حصد لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ولم يتمكن برشلونة من تحقيق الفوز فى آخر 8 مباريات خاضها خارج ملعب ”كامب نو“ بمختلف المسابقات، بداية من الهزيمة القاسية التي تعرض لها أمام ليفربول الإنجليزي، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب ”أنفيلد“، في ”إياب“ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، وأخيرًا بالخسارة أمام غرناطة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وفشل برشلونة في تحقيق الفوز بأول ثلاث مباريات خارج ملعبه بالمسابقة للمرة الأولى منذ موسم 1994 – 1995 تحت قيادة الراحل يوهان كرويف، ساعيًا لكسر تلك السلسلة السلبية بتحقيق الفوز في مباراة السبت أمام خيتافي الذي تعادل في ظهوره الأخير بـ“الليغا“ مع فالنسيا بنتيجة 3 – 3 على ملعب ”الميستايا“.

ويمتلك برشلونة 10 نقاط وضعته في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل خيتافي المركز العاشر برصيد 7 نقاط.