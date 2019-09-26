فينسيوس جونيور يشرح سبب بكائه بعد هدفه في مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

أكد البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور جناح ريال مدريد أن سبب بكائه بعد تسجيله الهدف الأول في مرمى أوساسونا هو الضغط الكبير الذي تعرض له وابتعاده عن مستواه منذ إصابته الموسم الماضي.

وقال جونيور بعد اللقاء في تصريحات نشرتها “ آس “ :“ منذ إصابتي كان الوضع صعبًا لم أكن سعيدًا مثلما كنت في الموسم الماضي، الآن أتخلص من كل ذلك ويسعدني أن أحصل على محبة البيرنابيو ”.

وأكد النجم الشاب أنه يتدرب كثيرًا لتحسين نسبة ترجمة الفرص لأهداف وقال :“ أتدرب كثيرًا في الحصص، أحاول دائمًا على المرمى والهدف لم يأت، حاليًّا جاء الهدف ويجب أن أبقى هادئًا ليس هناك شيء جيد مثل هذا قبل الديربي.“

وأضاف متحدثًا عن الضغوط :“ أنا سعيد أن أحصل مرة أخرى على حب البيرنابيو وأعيد التواصل معهم ”.

وقاد الثنائي البرازيلي الشاب فنيسيوس جونيور ورودريجو جويس ريال مدريد إلى قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد أن هز الثنائي الشباك في الفوز 2-صفر على أوساسونا أمس الأربعاء.

ووضع فنيسيوس حدًّا لصيامه عن التهديف منذ فبراير/ شباط بتسديدة غيّرت اتجاهها وسكنت الشباك من عند حافة منطقة الجزاء في الشوط الأول.

وأهدر المهاجم لوكا يوفيتش فرصتين خطيرتين وألغي له هدف بداعي التسلل في ظل سيطرة من ريال مدريد الذي حسم البديل رودريجو انتصاره بعد دقائق قليلة من اشتراكه في ظهوره الأول مع النادي.

وقفز ريال مدريد إلى صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة من ست مباريات بفارق نقطة واحدة عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني قبل مواجهتهما في قمة العاصمة الإسبانية باستاد واندا متروبوليتانو يوم السبت المقبل.