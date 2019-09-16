رسميًا.. ميسي في قائمة برشلونة لمواجهة بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

كشف نادي برشلونة الإسباني عن قائمة الفريق التي تتجه إلى ألمانيا، لمواجهة بروسيا دورتموند غدًا في افتتاح مبارياتهما بدوري أبطال أوروبا.

وعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة هذا الموسم لقائمة النادي الكتالوني، بعدما غاب عن المباريات الماضية بسبب الإصابة، ولكن مع ظهوره في التدريبات بشكل مميز قرر فالفيردي انضمامه للقائمة.

بجانب ليونيل، يستمر الموهوب الجديد إنسو فاتي بقائمة النادي الكتالوني، ولويس سواريز الذي عاد وسجل في مباراة فالنسيا الأخيرة بعدما غاب للإصابة.

وتواصل غياب الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي عن البلوغرانا، منذ إصابته في المباراة الأولى بالليغا أمام أتلتيك بلباو.

عاااجل | ميسي يستلم التصريح الطبي pic.twitter.com/M5g23kwEHw — FCB World (@FCBW_A7) September 16, 2019

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: تيرشتيغن، نيتو، إيناكي بينا

الدفاع: سيميدو، بيكيه، روبيرتو، توديبو، لينغليه، واجو، ألبا، جونيور فيربو

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، إلينا، دي يونغ، فيدال، بيريز

الهجوم: ميسي، سواريز، غريزمان، إنسو فاتي