الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

يستضيف نادي ريال مدريد منافسه ليفانتي، اليوم السبت، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتقام المباراة الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 توقيت القاهرة.

وتنقل مباراة ريال مدريد وليفانتي على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت المعلق خالد الحدي.

ويملك ريال مدريد 5 نقاط من فوز وتعادلين في المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، مقابل 6 نقاط لليفانتي في المركز الرابع.

وفي آخر 10 مباريات بين ريال مدريد وليفانتي، فاز الفريق الملكي 7 مرات، مقابل تعادلين وفوز وحيد لليفانتي.

وأعلن ريال مدريد جاهزية لاعبه البلجيكي إدين هازارد للعب المباراة، وحال مشاركته سيكون أول ظهور رسمي له مع ريال مدريد منذ انضمامه للفريق قادمًا من تشيلسي في صفقة تقدر بـ100 مليون يورو.

لكن ريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان لن يكونا في وضع مريح، حيث ضربت الإصابات عددًا من لاعبيه، إذ يغيب لوكا مودريتش وفيديريكو فالفيردي وإيسكو.

وأعلن زيدان قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي، والتي شهدت تواجد هازارد وألفونسي أريولا، في حين يغيب مودريتش وإيسكو فالفيردي وإبراهيم دياز وماريانو دياز وغاريث بيل وألفارو أودريوزولا.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا وأريولا.

الدفاع: ألتوبي، داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، ناتشو، مارسيلو، فيرلاند ميندي.

الوسط: توني كروس، كاسيميرو، جيمس رودريغيز، إدين هازارد.

الهجوم: كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريغو.