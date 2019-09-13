ماذا يفعل زيدان مدرب ريال مدريد بعد إصابة مودريتش وإيسكو؟

اهتمت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية بمشكلة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد والذي سيعاني في اختيار لاعبي وسط الملعب في ظل إصابة كل من لوكا مودريتش وإيسكو وغيابهما عن مواجهتي ليفانتي وباريس سان جيرمان.

وبحسب الصحيفة، فإن إصابة مودريتش تضرب خطط زيدان؛ لأن اللاعب الوحيد الجاهز 100% هو الألماني توني كروس، بينما لوكا مودريتش مصاب وكاسيميرو وفالفيردي عائدان من رحلة طويلة ولن يتدربا مع الفريق سوى حصة واحدة قبل مواجهة ليفانتي.

وأكدت ”ماركا“ أن فكرة زيدان كانت منح الراحة لكاسيميرو أمام ليفانتي ليكون جاهزًا للقاء باريس سان جيرمان القوي في دوري أبطال أوروبا، لكن إصابة مودريتش تضرب الخطة وتفرض عليه تغييرها.

وسيكون على زيدان تشكيل وسط ملعبه أمام ليفانتي سواء بالدفع بكروس وفالفيردي وجيمس رودريغيز، أو كروس وكاسيميرو ولوكاس فاسكيز وغاريث بيل.

وسيواجه زيدان نفس المشكلة أمام باريس سان جيرمان، حيث يحتاج لبديل للكرواتي لوكا مودريتش، وسيكون كاسيميرو وكروس أساسيين ويتنافس فالفيردي وجيمس رودريغيز ولوكاس فاسكيز على المشاركة في وسط الملعب.

من جهة أخرى، دقت إصابة مودريتش ناقوس الخطر في ريال مدريد، فهي الإصابة رقم 11 هذا الموسم 8 منها عضلية، وأكدت أن المشكلة تحتاج لحلول من الفريق.

وحمّلت الصحيفة المسؤولية لزيدان؛ لأنه رفض التعاقد مع لاعب وسط رغم امتلاكه على 4 لاعبين في وسط الميدان، وهم: كروس ومودريتش وكاسيميرو وفالفيردي، ولاعبان يلعبان في الوسط الهجومي وهما جيمس رودريغيز وإيسكو.

ورفض زيدان الهولندي دوني فان دي بيك رغم اتفاق إدارة ريال مدريد مع اللاعب، مصرًّا على مواطنه بول بوغبا، والذي فشلت صفقة التعاقد معه.