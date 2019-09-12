ماركا: قدماء ريال مدريد يهددون الفريق في المباريات الصعبة القادمة

اهتمت صحيفة ”ماركا“ بالمباريات القادمة لنادي ريال مدريد والتي يحتاج خلالها الفريق لتحقيق الفوز لاستعادة الثقة وتجاوز مرحلة البداية، وسيواجه عدة لاعبين سابقين يهددون طموحاته في تحقيق الفوز.

وذكرت الصحيفة عدة تجارب للاعبين سابقين كانوا سببًا في هزيمة ريال مدريد أو إقصائه من دوري أبطال أوروبا أبرزهم فيرناندو مورينتس رفقة موناكو 2003-2004 وألفارو موراتا رفقة يوفنتوس 2014-2015 .

وسيبدأ ريال مدريد مواجهة لاعبيه السابقين بلقاء ليفانتي الذي يلعب في صفوفه المهاجم الشاب بورخا مايورال والذي سيستفيد من إلغاء الفريق الملكي لبند الخوف في عقود لاعبيه المعارين.

ويبدأ ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا بموجهة باريس سان جيرمان الأربعاء القادم وسيكون في مواجهة مع حارسه السابق الكوستاريكي كيلور نافاس ولاعبه الأرجنتيني السابق أنخل دي ماريا دون نسيان الإسباني بابلو سارابيا الذي تكوّن في مدرسة الفريق.

وفي زيارته لإشبيلية سيواجه ريال مدريد مدربه السابق جوليان لوبيتيجي الذي أُقيل الموسم الماضي من منصبه وترك مكانه لسانتياغو سولاري.

كما يلعب في إشبيلية المدافع الأيسر الشاب المعار من ريال مدريد سيرجيو ريغولين والذي أُجبر على الرحيل لفائدة مارسيلو وميندي.

ويبقى اللقاء الثالث هو ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد الذي يجري في نهاية الشهر الحالي في واندا ميتروبوليتانو وحينها سيواجه الفريق لاعبيه السابقين المهاجم ألفارو موراتا والمنتقل هذا الصيف للجار لاعب الوسط ماركوس لورينتي دون نسيان المدافع ماريو هيرموسو ابن الفريق الذي رفضت الإدارة إعادته من إسبانيول برشلونة رغم كونه كان يملك بندًا يتيح له العودة مقابل 7،5 مليون يورو.