إصابة ميسي أخطر من المتوقع ويغيب عن مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

ذكرت مصادر لشبكة ESPN FC التلفزيونية أن ليونيل ميسي قائد برشلونة سيغيب عن مواجهة فالنسيا في الليغا يوم السبت المقبل وربما المباراة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند الألماني منتصف الأسبوع المقبل.

ولم يشارك قائد الأرجنتين البالغ من العمر 32 عامًا مع برشلونة منذ إصابته في ربلة الساق خلال أول جلسة تدريب له في أغسطس/ آب الماضي ما تسبب في غيابه عن الجولة الخارجية في الولايات المتحدة ولم يظهر في أي من مباريات برشلونة الثلاث الأولى في الدوري.

ولم يضع برشلونة أبدًا إطارًا زمنيًا لعودته لقيادة الفريق الكتالوني لكنه كان قريبًا من المشاركة أمام أوساسونا قبل فترة التوقف الدولية، لكنه لم ينجح في ذلك.

أشارت تقارير في وسائل الإعلام المحلية في ذلك الوقت إلى أن ميسي لا يزال بعيدًا عن الملاعب لمدة قد تصل إلى شهر حتى نهاية سبتمبر/أيلول الحالي.

وقال مصدر في النادي لـ ESPN FC إن هناك بعض ”القلق“ بشأن لياقة ميسي لكن الأمل ما زال في عودته عاجلًا وليس آجلًا“.

وأضاف المصدر أنه كان قادرًا على القيام ببعض التدريبات بالكرة يوم الأربعاء في منطقة رملية داخل ملعب التدريب.

وكانت آخر مباراة رسمية لميسي في يوليو/تموز الماضي خلال الفوز على تشيلي لاحتلال المركز الثالث في كوبا أمريكا والتي شهدت طرده.