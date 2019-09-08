الكشف عن آخر تطورات إصابة سيميدو وتأثيرها على مشاركته مع نادي برشلونة

كشف ألفريدو مارتينيز، الصحفي بجريدة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية عن آخر تطورات إصابة البرتغالي نيلسون سيميدو، في مباراة منتخب بلاده أمام صربيا في تصفيات أمم أوروبا، أمس السبت، والتي أثارت قلق الجهاز الفني لنادي برشلونة.

وأوضح مارتينيز، أن ”إصابة سيميدو كدمة فقط في الكاحل، ولا توجد تطورات خطيرة، وبإمكانه حتى اللعب في مباراة البرتغال المقبلة“.

Buenas Noticias: Nelson Semedo no tiene ninguna lesión en el tobillo derecho y podría jugar incluso el martes el Portugal-Lituania vía @RogerTorello — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) September 8, 2019

وفشل سيميدو في الخروج على قدميه، وغادر الملعب على نقالة وكانت المؤشرات توضح أنه يعاني من ألم شديد، بعد تعرضه لتدخل قوي من الصربي ألكسندر كولاروف.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فقد أثار مشهد خروج اللاعب البرتغالي من الملعب قلق الجهاز الفني لبرشلونة، الذي يخشى أن تكون الإصابة خطيرة.

لكن وعقب المباراة، قلل الاتحاد البرتغالي ومدرب الفريق فرناندو سانتوس من القلق، حيث تم عرض اللاعب على الطاقم الطبي الذي أكد أن سيميدو تعرض لكدمة في الكاحل، وما زال قيد التقييم.

ومع ذلك، ينتظر برشلونة معرفة نتائج التقييم الجديد، من أجل تحديد موقفه من خوض مباراة فالنسيا في الليغا.

ومن المنتظر أن يواجه برشلونة نظيره فالنسيا، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني يوم 14 سبتمبر/أيلول الجاري.