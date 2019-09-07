توني كروس يكشف موعد اعتزاله اللعب الدولي وعالم كرة القدم

قال الدولي الألماني توني كروس، متوسط ميدان ريال مدريد، إنه سيترك منتخب ألمانيا بعد نهائيات أمم أوروبا 2020، ويفكر في اعتزال كرة القدم في عامه الـ33.

وقال كروس في تصريحات نشرتها ”موندو ديبورتيفو“: ”أعتقد بعد أمم أوروبا الفرصة متاحة للتفكير في ترك المنتخب، لن أقتل نفسي إن لم أنهي مشواري بلقب أمم أوروبا“.

وسيبلغ توني كروس 30 عامًا في 4 كانون الثاني/يناير 2020. وأكد أنه سيعتزل كرة القدم في سن الـ33، أي عام 2023 ولا يفكر في اللعب في دوريات أقل.

وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد صيف 2023، وهو ما يؤكد بأنه سيعتزل في ريال مدريد إن لم يغادره قبل نهاية عقده.

وشارك كروس في 93 لقاء رفقة منتخب ألمانيا ويقترب من لعب 100 لقاء دولي وسجل 15 هدفًا، وكان ضمن المنتخب الفائز بكأس العالم 2010 في البرازيل.