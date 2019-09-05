بعد الانطلاقة الرائعة.. ريال مدريد يراقب نبيل فقير ”وافد الليغا الجديد“

كشفت تقارير صحفية اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالدولي الفرنسي، ذي الأصول الجزائرية، نبيل فقير، لاعب نادي ريال بيتيس.

وأشارت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إلى أن مسؤولي ريال مدريد فوجئوا بالمستويات الرائعة التي يقدمها نبيل فقير رفقة ريال بيتيس، حيث انضم مطلع الموسم الحالي إلى النادي الإسباني من نادي ليون الفرنسي.

وأحرز فقير هدفين خلال المباريات الثلاث التي خاضها رفقة ريال بيتيس حتى الآن، أحدهما في مرمى برشلونة على ملعب كامب نو، في اللقاء الذي انتهى لصالح البلوغرانا 5-2، والآخر في ليغانيس، في انتصار بيتيس 2-1، وكان هدف فقير هو هدف الفوز.

وكان فقير، 26 عامًا، قريبًا للغاية من الانضمام إلى نادي ليفربول الإنجليزي، قبل بداية الموسم الماضي، إلا أن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة، نتيجة اكتشاف إصابة في ركبة فقير، اعتبرها مسؤولو الريدز مؤثرة على مستقبل اللاعب، بحسب التقارير الإعلامية.

وأكدت الصحيفة المدريدية، في التقرير الذي نشرته اليوم الخميس، أن مسؤولي ريال مدريد يراقبون مستوى فقير مع ريال بيتيس، ويمكن أن يكون اللاعب أحد المرشحين بقوة لارتداء قميص النادي الملكي في الموسم المقبل.

وسبق أن أبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال إعجابه بإمكانات فقير الفنية والبدنية، حيث يتميز فقير بالسرعة والتسديد القوي على المرمى والقدرة على اختراق دفاعات المنافسين، كما أنه من هدافي ليون سابقًا وبيتيس حاليًا، كما أن فقير أشار من قبل إلى أنه سيكون رهن إشارة ”زيزو“ إذا طلبه في ريال مدريد.

وكان فقير أحد لاعبي منتخب فرنسا المتوج ببطولة كأس العالم السابقة لكرة القدم التي أقيمت في روسيا 2018، رغم أنه لم يكن يشارك بصورة أساسية.