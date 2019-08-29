موعد مباراة ريال مدريد وفياريال وبرشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

سيلعب ريال مدريد المبتلى بالإصابات في ضيافة فياريال بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الأحد، وسيحاول التعافي سريعًا بعد إحباط التعادل على أرضه مع ريال بلد الوليد المتواضع.

أما برشلونة فيسحل ضيفًا على أوساسونا الوافد الجديد على الدوري دون أبرز لاعبيه الأساسيين في الخط الأمامي.

وسيفتقد ريال مدريد على الأرجح إيدن هازارد وإبراهيم دياز وماركو أسينسيو ورودريغو وإيسكو وجيمس رودريغيز، كما غاب المدافع رفائيل فاران عن المران، اليوم الخميس.

وعانى ريال مدريد من 10 إصابات في الموسم الجاري حتى الآن، وهو ما يزيد عن أي فريق آخر في دوري الدرجة الأولى الإسباني، واضطر المدرب زين الدين زيدان إلى استدعاء مجموعة لاعبين من فريق الرديف وفريق الشباب للمشاركة في المران، اليوم الخميس.

وطالب زيدان، الذي عاد لتولي قيادة ريال مدريد للمرة الثانية في مارس، المشجعين بدعم اللاعبين بدلًا من الضغط عليهم للظهور بشكل أفضل.

وقال زيدان: ”أشعر أن الفريق يشعر بالضغط بعدما حدث لنا العام الماضي. أشعر بذلك أيضًا في برنابيو؛ لأن الناس تفكر في ذلك أيضًا. هذا يحتاج إلى تغيير“.

وأضاف: ”أعرف صعوبة ذلك لكنني أطلب أنه كما كانت الجماهير تدعمنا ونحن نحقق الانتصارات فنحن نحتاج إلى دعمهم في الوقت الحالي“.

وواصل زيدان: ”الأمر ليس كذلك فقط بكل تأكيد. نحتاج إلى أن نؤدي دورنا وسنحاول أن نفعل ذلك في المباراة المقبلة“.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ريال مدريد وفياريال، يوم الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

وسيسافر برشلونة للعب مع أوساسونا قبلها بيوم واحد، وسط شكوك حول اللياقة البدنية لعدة لاعبين بارزين.

وسيغيب ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي ولويس سواريز عن المباراة، بينما من المنتظر أن يشارك مجددًا الشاب أنسو فاتي البالغ عمره 16 عامًا و298 يومًا، والذي أصبح الأسبوع الماضي ثاني أصغر لاعب على الإطلاق يظهر في مباراة بالدوري الإسباني.

ويستضيف أتلتيكو مدريد، الذي فاز في أول جولتين، إيبار يوم الأحد، دون المهاجم ألفارو موراتا، لكن سيرحب بعودة دييغو كوستا بعدما استكمل الإيقاف 8 مباريات؛ بعدما سب حكمًا الموسم الماضي.

وسيلعب إشبيلية، الذي يملك أيضًا 6 نقاط مثل أتلتيكو مدريد، على أرضه مع سيلتا فيغو، بينما يحل ريال سوسيداد ضيفًا على غريمه أتلتيك بلباو في قمة إقليم الباسك.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة وأوساسونا، يوم السبت، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.