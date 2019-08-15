فالفيردي يكشف موقف ليونيل ميسي من مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة أنه لن يُخاطر بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المباراة التي تجمع النادي الكتالوني مع أتلتيك بلباو، في افتتاح منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، الجمعة.

وقال فالفيردي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: ”لن نقوم بأي مُخاطرة مع ليونيل ميسي، لم يتدرب بشكل جيد مع الفريق“.

وأضاف فالفيردي: ”سننتظر، لكنه يواصل عملية التعافي بشكل جيد إلى حد ما“.

وعن المباراة قال فالفيردي: ”إنها بداية معقدة للموسم، حضّروا بشكل جيد للموسم، ولعبوا بالكثير من الضغط على خصومهم، وعلينا أن نكون حذرين“.

وأردف المدرب السابق لأتلتيك بلباو: ”نريد أن نبدأ من جديد، ونفوز بلقب الدوري الإسباني الثالث على التوالي“.

وعن عودته لملعب سان مامي قال المدرب الإسباني: ”حين أعود إلى سان ماميس أجد دائمًا صعوبة في اللعب، وأفضل أن يحدث ذلك في أسرع وقت ممكن“.

واختتم: ”أعرف ما يفعلون حين يلعبون على أرضهم، والضغط الذي يقوم به الفريق في الملعب، وأيضًا ضغط الجماهير في المدرجات“.

وأعلن برشلونة استبعاد قائده ليونيل ميسي من رحلته المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب إصابته في تدريبات يوم 5 أغسطس.

وقال حينها برشلونة في بيان رسمي: ”انسحب لاعب الفريق الأول ليونيل ميسي من التدريبات بعد شعوره بآلام في ساقه اليمنى“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو غدًا الجمعة، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.