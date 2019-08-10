تعليق هام من باريس سان جيرمان حول مستقبل نيمار

قال مصدر في باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، إن المهاجم البرازيلي نيمار لن يلعب مع الفريق في مستهل مشواره للموسم، غدًا الأحد.

وأضاف المصدر، ”يجب أن نتخذ قرارًا سريعًا. ما زلنا نجري مباحثات لمعرفة هل سيبقى مع الفريق أم سيرحل“، مشيرًا إلى أهمية ”أن يحافظ الفريق على تركيزه في الدوري“.

وأضاف المصدر، ”نيمار ليس في كامل لياقته البدنية“.

وأبلغ توماس توخل مدرب سان جيرمان الصحفيين قبل مواجهة نيم غدا ”لم يكمل أسبوعا مع الفريق ولهذا السبب لن يلعب معنا غدا“.

وفاز النادي المملوك لجهات قطرية بلقب الدوري الفرنسي في ستة من آخر سبعة مواسم حيث كان موناكو الفريق الوحيد الذي خرج عن القاعدة في موسم 2016-2017.

وقال ليوناردو اروجو المدير الرياضي العائد لهذا المنصب لفترة ثانية إن نيمار يمكنه الرحيل حال وجود مشتر.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان من برشلونة في 2017 في صفقة وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو (248.60 مليون دولار). لكن الاصابات طاردته في سان جيرمان ليغيب عن مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا.

وقال البرازيلي نيمار، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان إن هناك مفاوضات متقدمة بشأن نيمار لكن دون التوصل لاتفاق.

ولم يذكر رونالدو في تصريحاته النادي الذي تتم معه المفاوضات سواء ريال مدريد أو برشلونة.