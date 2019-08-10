سبورت: فلورنتينو بيريز يقدم عرضًا سوبر لإقناع نيمار بالانضمام إلى ريال مدريد

تتواصل التقارير التي تتحدث عن مستقبل النجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان، في ظل اهتمام ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قدّم عرضًا ”سوبر“، لإقناع نيمار بالانضمام إلى الفريق الملكي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن بيريز يريد منح نيمار 40 مليون يورو خالية من الضرائب سنويًا، على أن تكون مدة العقد 5 مواسم، بحيث يحصل فيها نيمار على 200 مليون يورو.

ومن شأن هذا الرقم أن يجعل نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، ثاني أعلى راتب في العالم بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

لكن ”سبورت“ أشارت إلى أن نيمار، الذي يرتبط بعقد حتى العام 2022 مع باريس سان جيرمان، قد يرفض هذا العرض لأنه ينتظر تقدم برشلونة بعرض رسمي لإعادته، والعودة للعب مع ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وعبر نيمار عن رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان، بعد موسمين من الانضمام إلى النادي الفرنسي بصفقة قياسية قدرها 222 مليون يورو، كما توترت علاقته مع إدارة النادي الفرنسي، ولم يشارك حتى الآن في أي مباراة إعدادية.

وأضافت الصحيفة المقربة من أسوار النادي الكتالوني أن أمل بيريز في التعاقد مع نيمار هو أن أولوية اللاعب البرازيلي هي مغادرة باريس سان جيرمان، قبل تحديد هوية الفريق الذي سيلعب له، كما أن إدارة باريس سان جيرمان تفضل بيع نيمار لريال مدريد وليس لبرشلونة.

وأردفت ”سبورت“ أن وضع ريال مدريد المالي أفضل من برشلونة، حيث يملك 100 مليون يورو وقائمة متنوعة من اللاعبين لإكمال العملية، مثل غاريث بايل، وجيمس رودريغيز، وكيلور نافاس، وماريانو دياز، ولوكا مورديتش، على الرغم من أن الكرواتي لا يريد مغادرة الفريق الملكي.

يشار إلى أن بيريز سعى جاهدًا للتعاقد مع نيمار عندما كان لاعبًا في سانتوس البرازيلي، قبل أن يفضل اللاعب الانضمام إلى برشلونة صيف العام 2013.