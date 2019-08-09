جيمس رودريغيز يضغط على ريال مدريد للانتقال إلى هذا النادي

كشفت تقارير صحفية إسبانية موقف النجم الكولومبي جيمس رودريغيز، لاعب نادي ريال مدريد من الاستمرار رفقة الفريق في الموسم الجديد.

وقالت إذاعة ”أوندا سيرا“ إن موقف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد من رودريغيز واضح للغاية، وأنه لا يريد الاعتماد على اللاعب في الموسم الجديد، ولا يضعه ضمن مشروعه المستقبلي في النادي الملكي، رغم إصابة ماركو أسينسيو بالرباط الصليبي، وابتعاده عن الميرينغي لمدة لن تقل عن 6 أشهر.

وكان زيدان قد استبعد رودريغيز من مباراة ريال مدريد وريد سالزبورغ النمساوي، والتي انتهت بفوز الملكي 1/0 أحرزه البلجيكي إدين هازارد.

وأشارت ”أوندا سيرا“ في تقرير نشرته اليوم الجمعة إلى أن رودريغيز أبلغ إدارة ريال مدريد بعدم رغبته في الاستمرار رفقة النادي، وأنه يريد الانتقال إلى نادي أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

ولا يمانع ريال مدريد في بيع رودريغيز، ولكنه يشترط الحصول على 50 مليون يورو مقابل صفقة الكولومبي الدولي، كما أن هناك أصواتًا معارضة داخل الريال لبيع اللاعب إلى الروخي بلانكوس، خاصة بعد صفقة انتقال داني سيبايوس لاعب الميرينغي إلى الأتلتي.

ويرغب نادي نابولي الإيطالي في ضم رودريغيز، حيث يريد كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الحصول على خدمات اللاعب السابق لناديي بورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي، ولكن يبدو أن رغبة رودريغيز الأساسية هي الاستمرار في إسبانيا، والانتقال إلى أتلتيكو مدريد.