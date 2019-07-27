منتخب إسبانيا يهزم البرتغال ويحصد بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عامًا (فيديو)

 

تغلبت على البرتغال في النهائي بهدفين دون رد

المصدر: فريق التحرير

توّج المنتخب الإسباني، يوم السبت، بلقب بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عامًا لكرة القدم للمرة الحادية عشر في التاريخ.

وتغلب المنتخب الإسباني على نظيره البرتغالي بهدفين دون رد في المباراة النهائية للبطولة المقامة في أرمينيا، لتحرم الأخير من الاحتفاظ بلقبه الذي توج به عام 2018.

أحرز هدفي إسبانيا، فيران توريس في الدقيقتين 34 و51 من زمن المباراة، ليقود منتخب بلاده للتويج باللقب.

وانفرد المنتخب الإسباني على قمة الأكثر تتويجًا بالبطولة باللقب الحادي عشر، متفوقًا على إنجلترا بطلة النسخة قبل الماضية في 2017 والتي تمتلك 10 ألقاب.

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