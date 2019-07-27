منتخب إسبانيا يهزم البرتغال ويحصد بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عامًا (فيديو)

توّج المنتخب الإسباني، يوم السبت، بلقب بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عامًا لكرة القدم للمرة الحادية عشر في التاريخ.
وتغلب المنتخب الإسباني على نظيره البرتغالي بهدفين دون رد في المباراة النهائية للبطولة المقامة في أرمينيا، لتحرم الأخير من الاحتفاظ بلقبه الذي توج به عام 2018.
إسبانيا تجرد البرتغال من لقبها وتحصد النجمة الثامنة..#U19EURO pic.twitter.com/rS0f4Pn5jH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 27, 2019
أحرز هدفي إسبانيا، فيران توريس في الدقيقتين 34 و51 من زمن المباراة، ليقود منتخب بلاده للتويج باللقب.
وانفرد المنتخب الإسباني على قمة الأكثر تتويجًا بالبطولة باللقب الحادي عشر، متفوقًا على إنجلترا بطلة النسخة قبل الماضية في 2017 والتي تمتلك 10 ألقاب.
تتويج منتخب #اسبانيا تحت 19 سنة باللقب ????????#EURO19 pic.twitter.com/xcHRB1MQBI
— اهداف كورة ' HD ' ????⚽️ (@ADNAN_GOAL1) July 27, 2019
البرتغال 0 × 2 اسبانيا | أهــداف المباراة " ????
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منتخب #اسبانيا بطلاً لبطولة أوروبا تحت 19 سنة لعام 2019/18 م ..#EURO19 pic.twitter.com/V4ji2Q3Fra
— اهداف كورة ' HD ' ????⚽️ (@ADNAN_GOAL1) July 27, 2019