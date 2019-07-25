تقرير: برشلونة رفض عودة داني ألفيس

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الخميس، أن إدارة نادي برشلونة رفضت إعادة المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيس إلى النادي الكتالوني.

وانتهى عقد ألفيس، البالغ من العمر 36 عامًا، مع باريس سان جيرمان الفرنسي، الشهر الماضي، ويمكنه الانتقال إلى أي نادٍ، لكن صحيفة ”سبورت“ أوضحت أن ألفيس تواصل مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة وعرض خدماته على النادي الكتالوني، لكن الرد جاء بالرفض.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ألفيس اعتبر أن العودة إلى برشلونة يمكن أن تكون خيارًا رائعًا. لذلك اتصل برئيس برشلونة نفسه قبل بضعة أسابيع.

وبحسب ”سبورت“، فإن بارتوميو أحال الأمر إلى الكادر الفني، حين كان التفكير في الحصول على 50 مليون يورو من بيع الظهير نيلسون سيميدو، والتعاقد مع ألفيس مجانًا، لكن تم استبعاد هذا الخيار فيما بعد، وبالتالي رفض التعاقد مع ألفيس؛ بسبب تقدمه في العمر.

وانضم ألفيس إلى برشلونة صيف العام 2008، قادمًا من إشبيلية، حيث كان ضمن الجيل الذهبي للنادي الكتالوني، قبل أن يغادر الفريق العام 2016، سجل فيها 21 هدفًا، وقدّم 103 تمريرات حاسمة.