تشكيل ريال مدريد ضد آرسنال في الكأس الدولية للأبطال (صورة)

نشرت صحيفة آس الإسبانية تشكيل نادي ريال مدريد الذي سيبدأ مباراة آرسنال في مواجهة ودية بالكأس الدولية للأبطال استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب آس، استمر مدرب ريال مدريد في استبعاد غاريث بيل عن قائمة الفريق الأساسية، حيث يعمل النادي الإسباني على رحيل اللاعب قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنه لم يوجه ”إهانة“ لغاريث بيل، وإن النادي هو من يريد بيع المهاجم الويلزي.

ولم يشارك بيل في هزيمة ريال مدريد 3-1 أمام بايرن ميونخ في كأس الأبطال الدولية يوم السبت، وأشار زيدان إلى أن غياب اللاعب جاء لأن النادي ”يعمل على رحيله“.

ووصف مدير أعمال بيل ما فعله المدرب الفرنسي بأنه ”عار“ في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، لكن زيدان دافع عن تصرفاته قبل مواجهة أرسنال في واشنطن في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وأبلغ زيدان الصحفيين: ”في بعض الأحيان لغتي الإسبانية ليست دقيقة. أريد توضيح الأمر تمامًا. أولًا لم أوجه أي إهانة لأي شخص وفوق ذلك كل اللاعبين.

”دائمًا أقول الأمر ذاته وهو أن اللاعبين هم أهم شيء وفي كل مرة أكون مع لاعب هنا سأكون في صفه“.

وأضاف: ”ثانيًا قلت إن النادي يحاول بيعه. ثالثًا أعتقد أنه من المهم والحاسم أن أوضح أن بيل لم يلعب في المباراة الماضية لأنه لم يرد ذلك“.

وتابع: ”غاريث بيل لاعب في ريال مدريد. هذا هو أهم شيء. إنه لاعب في التشكيلة“.

ونال بيل (30 عامًا) أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من توتنهام هوتسبير في 2013 في صفقة قياسية في ذلك الوقت، مقابل 100 مليون جنيه يورو (112 مليون دولار)، لكنه عانى للحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية في الموسم الماضي.

تشكيل ريال مدريد وآرسنال