تركي آل الشيخ يقترب من شراء نادي غرناطة الإسباني أو أميان الفرنسي

اقترب المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية من شراء واحد من الناديين، غرناطة الإسباني وأميان الفرنسي، بنسبة تملك كامل، ليكون أول سعودي يتملك ناديًا في أوروبا.

ونشرت صحيفة ”الرياضة“ السعودية تقريرًا أشارت فيه إلى أن وزير الترفيه السعودي يفاضل بين الناديين لتملك أحدهما بنسبة كاملة، ولم يتبقَّ سوى الاتفاق على بعض البنود في العقود.

وتأهل غرناطة إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، في حين يخوض أميان الموسم الثالث له بين أندية الدرجة الأولى للدوري الفرنسي.

وتقلد تركي آل الشيخ منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية بين 2017 و2018.

وخلال هذه الفترة نجح آل الشيخ في شراء وامتلاك نادي بيراميدز المصري العام الماضي، ثم قرر بيعه للمستثمر الإماراتي سالم الشامسي.