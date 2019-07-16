تقارير.. ريال مدريد لا ينوي إعارة أو بيع غاريث بيل

يبدو أن غاريث بيل لن يرحل عن ريال مدريد، خاصة وأن الأيام تمر والجناح الويلزي لا يزال يتدرب مع الفريق الملكي في معسكره الخارجي الحالي في مونتريال بكندا.

وجدد بيل رغبته في البقاء في ريال مدريد، وذلك خلال لقائه مع قادة النادي الملكي في كندا، مبديًا استعداده لتقديم أفضل ما لديه خلال الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن مصادرها في مونتريال تتحدث عن مشاركة اللاعب في الفريق أكثر من أي وقت مضى، خاصة وأنه يريد إثبات خطأ وجهة نظر المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان وقراره بعدم الاعتماد عليه، خاصة وأنه رفض كافة العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

ويتبقى ثلاث سنوات في عقد بيل مع ريال مدريد، ويبدو أنه لا يوجد ما يغير رأيه خاصة وأن فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي سيتم غلقها في الثامن من الشهر المقبل.

ويراهن فلورنتينو بيريز رئيس النادي بقوة على بيل، والحقيقة هي أنه على الرغم من مشاكله المتكررة مع الإصابات إلا أن النجم الويلزي يَظهر في الأوقات الحاسمة خاصة المباريات النهائية.

واصطدمت الأندية -التي سعت للتعاقد مع بيل وبينها فريقه السابق توتنهام هوتسبير- بالمبلغ الضخم الذي طلبه ريال مدريد والذي يتراوح بين 70 و80 مليون يورو فضلًا عن الراتب الكبير للاعب ذاته.

وما يدعم فرصة بيل بالبقاء إيمان إدارة النادي بقدراته وعدم انزعاجهم بوجوده، كما أنهم لا يزالون يعتبرون أن بيل أحد أفضل لاعبي العالم وأنه يمكن أن يقدم أداءً رائعًا.